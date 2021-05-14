احمد زارعان، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تایید برگزاری مذاکرات محرمانه بین ایران و عربستان، از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سعودیها بیش از ۶ سال است که درگیر جنگ یمن شدهاند و نه تنها نتیجهای از این جنگ نگرفتهاند، بلکه عمق استراتژیک آنها، فرودگاهها، بنادر حساس و پالایشگاههای آنها، در تیررس نیروهای مقاومت قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: از یک سو دستاوردهای مقاومت یمن در مقابل تجاوزات سعودیها و افزایش تهدید علیه سعودیها و از سوی دیگر عدم نتیجهگیری سعودیها از این جنگ، آنها را وادار کرده است که پشت میز مذاکره بنشینند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: سعودیها برای پایان بحران یمن چراغ سبزهایی نشان دادهاند. از آن جهت که ایران بازیگر تعیینکننده در موضوعات مختلف منطقهای و به ویژه پرونده یمن است، طبیعتاً تصمیم گرفتند مذاکره را با تعیین کنندهترین بازیگر، برای یافتن راه حلی جهت پایان این بحران، آغاز کنند.
زارعان با اشاره به موضع ضعیف سعودیها در منطقه گفت: اگر سعودیها مست قدرت باشند، هرگز پشت میز مذاکره نمینشینند. در واقع طرف مقابل ما هر وقت دچار ضعف میشود به میز مذاکره تن میدهد. ما این مسئله را در بحران سوریه نیز شاهد بودیم. وقتی معارضین پشت میز مذاکره نشستند که در موضع ضعف قرار گرفتند. لذا پرونده یمن و عربستان نیز به همین شکل خواهد بود.
وی همچنین در خصوص رفتار ایالات متحده در خصوص ارتباط بین ایران و عربستان گفت: آمریکاییها مسائلی در کل دنیا دارند و به دنبال این هستند که مسائلشان را به نحوی مدیریت کنند. سیاستهای دولت قبلی آمریکا در منطقه، بر مبنای ایران هراسی بود، تا بتواند بر همین اساس، تسلیحات نظامی خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس بفروشد.
این کارشناس حوزه سیاست خارجی در ادامه اضافه کرد: بهنظر میرسد سیاست دولت جدیدآمریکا، بر تنشزدایی و حل وفصل مسائل هستهای و همچنین مدیریت بحرانهای منطقهای، به ویژه بحران یمن است.
زارعان در ادامه تاکید کرد: قطعاً در همهی این روشها، هدف اصلی آمریکاییها، به تعبیر خودشان، نرمالیزه کردن ایران، در نظام بین الملل است و با هم هیچ تفاوتی ندارند. همه اینها به دنبال کاهش منابع قدرت ایران و مدیریت کنش ایران در سطح منطقه و فضای بین المللی هستند، اما روشهای آنها متفاوت است.
وی همچنین در واکنش به برگزاری همزمان مذاکرات وین و مذاکرات بین ایران و عربستان گفت: بنظر میرسد این مذاکرات را نمیتوانیم جدای از مذاکراتی که در وین در جریان است تحلیل کنیم. زیرا به نظر میرسد این مذاکرات جزئی از یک پکیج کلی است. به نوعی ایالات متحده به دنبال کاهش تنش است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در ادامه گفت: آمریکاییها به دنبال تقویت روندهای سیاسی و تقویت گفتمان مذاکره هستند، تا به نوعی اثبات کنند که دیپلماسی تنها راه حل پایان دادن به بحرانها است. این نکتهای است که باید به آن توجه داشته باشیم. آنها بدشان نمیآید این فرضیه به اثبات برسد که دیپلماسی و گفتگو تنها راهحل مسائل است. اگر این فرضیه به اثبات برسد طبیعتاً جریانهای مخالف گفتمان مقاومت در کل منطقه تقویت خواهند شد.
زارعان در پیش بینی از آینده مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان گفت: پیش بینی آینده مذاکرات ایران و عربستان سخت است زیرا اطلاعات دقیقی در مورد موضوع و محتوای مذاکرات منتشر نشده است. مذاکرات محرمانه و پشت دربهای بسته است. اما به نظر میرسد که در سعودیها، یک اراده جدی برای حل و فصل بحران یمن وجود دارد.
وی در ادامه افزود: سفر هیئت بلندپایه سعودی به ریاست رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور به سوریه و اعلام آمادگی سعودیها برای آغاز روابط دیپلماتیک با سوریه پس از عید فطر، نشانه دیگری از این تغییر رویکرد سعودیها است. تغییر لحن صریح بنسلمان در مورد ایران و اعلام وی مبنی بر اینکه عربستان خواهان روابط خوب با ایران است نیز تاکید بر همین مسئله است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه همچنین گفت: جمهوری اسلامی از گشوده شدن باب مذاکره با همسایگان، با هدف تامین منافع ملتهای منطقه استقبال میکند و این سیاست اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
زارعان در پایان نیز تصریح کرد: البته در حال حاضر، سعودیها نیز از ذوب شدن یخ مناسبات بین دو کشور استقبال میکنند، تا بتوانند منافع خود را که از طریق اقدامات نظامی به دست نیاورند، از طریق مذاکره به دست آورند. بنابراین در مذاکره با سعودیها حتماً باید به داراییهای استراتژیکی که در میدان به دست آوردهایم اتکا کنیم و از موضع بالا و مقتدرانه، منافع کشور و متحدانمان در محور مقاومت را تامین کنیم.
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