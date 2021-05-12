پرتاب حدود ۱۸۰ موشک فلسطینی به سمت اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای خارجی، مناطق مختلف فلسطین از جمله نوارغزه، کرانه باختری و قدس روزهای خونینی را طی میکنند. این حوادث که از روز دوشنبه با یورش نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی و محاصره کامل آن آغاز شد به درگیری با نمازگزاران فلسطینی منجر شد. درگیری بی سابقهای که بنا بر اعلام هلال احمر فلسطین طی چند ساعت درگیری ۷۱۴ زخمی برجای گذاشت.
این درگیری با واکنش مقامات و گروههای مختلف فلسطینی مواجه شد تا جایی که گردانهای عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس در حملاتی انتقامجویانه و دفاع از مقدسات فلسطین، مناطق مختلف فلسطین اشغالی را در تیررس موشکهای مقاومت را هدف قرار داد به طوری که آسمان تل آویو نیز سه شنبه شب از تیررس موشکهای مقاومت در امان نماند. رژیم صهیونیستی نیز در راستای اقدامات تجاوزکارانه خود مناطق مختلف نوار غزه به ویژه منازل مسکونی را هدف قرار میدهد.
۰۳:۲۶ آژیرهای خطر در اشدود و کریات و مناطق مجاور آنها به صدا در آمد
۰۳:۲۰ موج جدید حملات موشکی به تل آویو
نیروهای مقاومت نوارغزه بار دیگر موج جدیدی از حملات موشکی را علیه تل آویو آغاز کردند. گردانهای القسام نیز بار دیگر از شلیکشدن گروه دیگری از موشکها به سمت تلآویو و همچنین شهرک «اشدود» خبر داد. رسانههای صهیونیستی همچنین اعلام کردند که تمام پروازهای ورودی به فرودگاه بنگوریون تغییر مسیر دادند.
۰۳:۰۵ خاخام صفد خواستار کشتن اعراب شده است
شبکه «المیادین» لبنان به نقل از رسانههای صهیونیستی گزارش داد: «خاخام صفد خواستار کشتن اعراب شده است».
۰۲:۵۷ حمله جنگندههای صهیونیست به ساختمان امنیت داخلی نوار غزه
جنگندههای رژیم صهیونیستی ساختمان امنیت داخلی نوار غزه را در نزدیکی شهر عرفات هدف قرار دادند. گفته شده که این ساختمان به طور کامل نابود شده است.
۰۲:۵۰ برخورد موشک مقاومت فلسطین به مرکز تلآویو
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که چند ساختمان در ریشون لتسیون مورد اصابت راکت و موشک مقاومت قرار گرفتند.
۰۲:۴۷ حمله شهرکنشینان صهیونیست به یک جوان فلسطینی
کانال تلویزیونی رژیم صهیونیستی از حمله چند شهرک نشین صهونیست به یک جوان فلسطینی و ضرب و شتم شدید او خبر دادند.
۰۱:۰۶ گفتگوی تلفنی «جو بایدن» با «بنیامین نتانیاهو» پیرامون تحولات در نوار غزه
کاخ سفید شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن از گفتگوی تلفنی «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد. بایدن در این تماس تلفنی نسبت به پایان درگیری ابراز امیدواری کرده است!
۰۰:۵۰ وقوع یک حادثه امنیتی در نزدیکی نابلس
رسانههای اراضی اشغالی از وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی نابلس خبر دادند. گفته میشود که چندین تن از نظامیان صهیونیست در این حادثه زخمی شدهاند. منابع صهیونیستی از شهادت مجری عملیات شهادت طلبانه نابلس توسط نظامیان اشغالگر اسرائیلی خبر دادند.
۰۰:۳۰ بمباران مناطق شمالی نوار غزه توسط ارتش صهیونیستی در بیت لاهیا
۰۰:۲۲ صالح العاروری: هنوز از موشکهای اصلیمان رونمایی نکردیم
معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس درباره موشکهای به کار رفته علیه مواضع رژیم صهیونیستی گفت: «موشکهایی که گردانهای عزالدین القسام به سوی اراضی اشغالی شلیک کردند از ذخایر قدیمی ما بود که میخواستیم با شلیک کردنشان، انبارهایمان را خالی کنیم. تا این لحظه از موشکهای اصلیمان رونمایی نکردیم».
۰۰:۲۰ گفتگوی تلفنی رئیس دفتر سیاسی حماس با وزیر خارجه قطر
«اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شامگاه چهارشنبه با وزیر خارجه قطر تلفنی گفتگو کرد. در این تماس تلفنی، دو طرف درباره آخرین وضعیت و تحولات در جبهههای درگیری با رژیم صهیونیستی از جمله جبهه نوار غزه گفتگو کردند.
۰۰:۱۴ پیام حماس به میانجیگران: کوتاه شدن دست تجاوز اشغالگران، تنها خواسته فلسطینیان است
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) به میانجیگران درگیری ابلاغ کرده است که تنها خواسته فلسطینیان نوار غزه، کوتاه شدن دست تجاوز اشغالگران اسرائیلی از مسجد مبارک الاقصی و محله شیخ الجراح است.
۰۰:۱۲ انتقال ۳۵ مجروح اسرائیلی به بیمارستان عسقلان
رسانههای اراضی اشغالی از انتقال ۳۵ مجروح اسرائیلی به بیمارستان عسقلان در پی حمله موشکی مقاومت غزه خبر دادند.
۲۳:۵۵ درخواست نتانیاهو از ارتش اسرائیل برای کنترل اوضاع در شهرهای اشغالی
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو از ارتش رژیم صهیونیستی درخواست کرده تا برای کنترل اوضاع میان فلسطینیان و صهیونیستها به شهرهای اشغالی وارد شود.
۲۳:۴۱ اعزام هیأت سیاسی آمریکا به اراضی اشغالی
«جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده روز پنج شنبه یک هیأت سیاسی به اراضی اشغالی اعزام خواهد کرد.
۲۳:۴۰ العاروری: تمام تلاشها برای سیطره بر قدس اشغالی محکوم به شکست است
«صالح العاروری» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که «تمام تلاشها برای سیطره بر قدس اشغالی به شکست خواهد انجامید و تاریخ شاهد آن خواهد بود».
۲۳:۲۲ پرتاب حدود ۱۸۰ موشک فلسطینی به سمت اراضی اشغالی ظرف ۵ ساعت گذشته
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه تا پاسی از شب حدود ۱۸۰ موشک فلسطینی به سوی اراضی اشغالی شلیک شده است.
۲۲:۵۸ درگیری میان ارتش صهیونیستی و نوار غزه تا یک هفته ادامه دارد
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از خبرنگار خود در جلسه شورای وزیران رژیم صهیونیستی گزارش داد که مقامات اسرائیلی پیش بینی کردهاند که درگیری میان ارتش این رژیم و نوار غزه حداقل تا یک هفته آینده ادامه خواهد یافت.
همزمان با این گزارش، «آلون بن دیوید» خبرنگار امور داخلی رژیم صهیونیستی نیز اطلاع داد که سران رژیم اشغالگر تصمیم گرفتهاند که دایره عملیاتی خود را علیه نوار غزه و نیروهای مقاومت فلسطین به شدت گسترش دهند.
۲۲:۵۷ پرتاب موج جدید موشکهای مقاومت غزه به سوی اراضی اشغالی
گزارشها حاکی از پرتاب موج جدیدی از موشکها از سوی غزه به سمت اراضی اشغالی است.
۲۲:۵۶ اعزام شمار بیشتری از نظامیان صهیونیست به عکا، حیفا و اللد
کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که مقامات این رژیم امکان ارسال نیروهای بیشتر به عکا و حیفا و اللد را برای کمک رسانی به نظامیان صهیونیست بررسی میکند.
۲۲:۴۰ شهدای غزه به ۶۵ تن افزایش یافت
گزارشها از افزایش تعداد شهدای غزه به ۶۵ تن خبر میدهد. از میان شهدا ۱۶ تن کودک، ۵ تن زن و افراد کهنسال بودند و ۳۶۵ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
۲۲:۳۴ آژیر خطر در نقاط مختلف اراضی اشغالی به صدا در آمد
گزارشها حاکی از آن است که آژیر خطر در شهرهای براخیا، مشعان، نیر یسرائیل و بات هدار به صدا در آمدند.
۲۲:۳۰ حمله موشکی گردانهای سرایا القدس به اراضی اشغالی فلسطین
گردانهای سرایا القدس بار دیگر به سوی اراضی اشغالی موشک شلیک کردند.
۲۲:۲۱ شهادت سه فلسطینی در حمله توپخانهای ارتش صهیونیستی به شرق غزه
روزنامههای محلی فلسطین از شهادت ۳ فلسطینی و مجروحیت چندین تن در پی حمله توپخانهای ارتش صهیونیستی به منزلی در شرق غزه خبر دادند.
۲۲:۱۵ نتانیاهو پیشنهاد آتش بس را رد کرد
«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد آتش بس در شورای وزیران را نپذیرفت
۲۲:۱۵ شهرکنشینان صهیونیست از بیم موشکهای مقاومت، از تل آویو میگریزند
پایگاه خبری واللا در گزارشی اعلام کرد که شهرکنشینان صهیونیست از بیم موشکهای مقاومت به طور گروهی از تل آویو به شمال فلسطین اشغالی فرار میکنند.
۲۲:۰۳ العربیه از بازگشایی گذرگاه رفح برای انتقال مجروحان خبر داد
العربیه در گزارشی اعلام کرد که گذرگاه رفح بنا به دستور مقامات مصر و برای انتقال مجروحان بازگشایی خواهد شد.
۲۲:۰۰ جنبش جهاد اسلامی فلسطین: اشغالگران صهیونیست باید تبعات اقدامات جنایتآمیز خود را بپذیرند
جنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که «هدف قرار دادن شهرها و مناطق مسکونی جنایتی است که اشغالگران صهیونیست آن را شروع کردهاند و بایستی تبعات آن را هم بپذیرند. مقاومت به آنها خواهد فهماند».
۲۱:۵۹ آژیرهای خطر در غرب النقب به صدا در آمدند
۲۱:۵۱ سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی: تا دو روز آینده هیچ آتش بسی در کار نخواهد بود
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی درباره حجم و شدت درگیریها میان ارتش این رژیم با مقاومت فلسطین ادعا کرد که بدون شک حداقل تا دو روز آینده آتش بسی در کار نخواهد بود.
۲۱:۴۱ شهرکنشینان صهیونیست یک مسجد را در شهر اشغالی اللد آتش زدند
شهرکنشینان اسراییلی «مسجد الکبیر» واقع در شهر اشغالی «اللد» را آتش زدند.
۲۱:۳۷ گردانهای مقاومت دو شهر عسقلان و اشدود را با چندین موشک هدف گرفتند
۲۱:۰۶ کشته و زخمی شدن شهرکنشینان صهیونیست در پی برخورد موشک مقاومت در شهرک سدیروت
منابع خبری صهیونیستی از وخامت حال سه شهرک نشین اسراییلی خبر داده و اعلام کردند که در پی حمله موشکی مقاومت فلسطین به شهرک سدیروت، یک شهرک نشین صهیونیست کشته شد. بنا بر گزارشهای جدید، شمار مجروحان صهیونیست در شهرک سدیروت به ۵ تن رسید.
۲۰:۵۸ شلیک ۱۳۰ موشک به شهرکهای صهیونیست نشین
گردانهای عزالدین القسام اعلام کرد که در واکنش به شهادت جمعی از مجاهدان مقاومت، ۱۳۰ فروند موشک به عنوان اولین واکنش به عسقلان، نتیفوت و سدیروت شلیک شد. گردانهای عزالدین القسام اندکی بعد، از کشته و زخمی شدن چندین تن و خسارتهای مادی فراوان در پی برخورد موشک به سدیروت و عسقلان خبر دادند.
۲۰:۵۴ آژیر خطر در تل آویو به صدا درآمد
رسانههای رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو به دنبال موج جدید از حملات موشکی مقاومت فلسطین خبر دادند.
۲۰:۵۱ شلیک چندین موشک به سمت شهرکهای صهیونیست نشین اطراف نوار غزه
نیروهای مقاومت غزه چندین موشک را به سوی شهرکهای صهیونیست نشین اطراف نوار غزه شلیک کردند.
۲۰:۵۰ درگیری فلسطینیها با نظامیان صهیونیست در الخلیل
با تشدید جنایتهای رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین، درگیریها میان نظامیان این رژیم و فلسطینیها در الخلیل و دیگر شهرها در اراضی اشغالی نیز افزایش یافت.
بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی الجزیره، فلسطینیها با نظامیان تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی در شهر الخلیل درگیر شدند.
رسانهها گزارش دادند: دائماً به جمعیت فلسطینیان معترض در برابر نظامیان صهیونیست اضافه میشود.
الجزیره در ادامه گزارش کرد: پلیس اسرائیل اعلام کرد که در شهر «اللد» از ساعت ۲۰ امروز (به وقت محلی) مقررات منع و آمد و شد را به اجرا در میآورد.
۲۰:۱۵ هدف قرار دادن برج مسکونی الشروق در غزه
منابع خبری اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی برج مسکونی الشروق در غزه را هدف قرار داده و بخش اعظم این برج فرو ریخته است.
۱۸:۵۵ افزایش شمار شهیدان به ۵۶ شهید و مجروحان به ۳۳۵ زخمی
منابع رسانهای اعلام کردند که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۵۶ شهید و ۳۳۵ زخمی افزایش یافته است که در میان آنها کودکان و زنان به چشم میخورند.
۱۸:۴۶ برهوم: صهیونیستها خود را برای پرداختن بهای شهادت فرمانده تیپ غزه و هم رزمانش آماده کنند
«فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به شهادت باسم عیسی ملقب به «ابو عماد» فرمانده تیپ غزه گردانهای شهید عزالدین القسام، واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، وی در این خصوص خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی و فرماندهان این رژیم گفت: خود را برای پرداختن بهای شهادت فرمانده تیپ غزه و شماری از هم رزمانش آماده کنید.
۱۸:۴۰ قسام: هزاران مجاهد فلسطینی طعم تلخ شکست را به صهیونیستها خواهند چشاند
گردانهای «عز الدین القسام» شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس بیانیهای را در خصوص شهادت شماری از مجاهدان خود منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شماری از مجاهدان قسام به شهادت رسیدند. در میان شهدا نام باسم عیسی «ابو عماد» فرمانده تیپ غزه گردانهای قسام به چشم میخورد.
عزالدین القسام در بیانیه مذکور تأکید کرده است: این افراد در نبرد «شمشیر قدس» به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. آنها در دفاع از مقدسات به توفیق شهادت دست پیدا کردند. هزاران تَن از سربازان اسلام پرچمشان را بالا نگاه خواهند داشت و طعم تلخ شکست را به دشمن صهیونیستی خواهند کشاند.
۱۷:۵۰ پایگاه هوایی «حستریم» در نقب اشغالی هدف قرار گرفت
شاخه نظامی کمیتههای مقاومت مردمی فلسطین اعلام کرد که پایگاه هوایی «حستریم» در نقب اشغالی را با موشک هدف قرار داده است.
۱۷:۴۲ آژیرهای خطر در دیمونا و بئرالسبع به صدا درآمدند
روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل گزارش داد که آژیرهای خطر در دیمونا و بئر السبع نیز به صدا درآمدند.
۱۷:۲۸ تمدید دو هفتهای حالت فوق العاده از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی وضعیت اضطراری را برای دوهفته تمدید کرد.
۱۷:۲۳ صهیونیستها در بئر السبع به پناهگاه رفتند
الجزیره گزارش داد که صهیونیستها در شهر بئرالسبع به پناهگاه رفتند.
۱۷:۰۸ شلیک ۱۵ موشک به دیمونا
گردانهای عز الدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس از شلیک ۱۵ موشک به شهر دیمونا در جنوب اراضی اشغالی که در اطراف آن رآکتور هستهای قرار دارد، خبر داد.
۱۷:۰۰ بندر اسدود هدف حملات موشکی قرار گرفت
رسانههای رژیم صهیونیستی تصاویری منتشر کردند که نشان میدهد که بندر اسدود دقایقی قبل هدف حملات موشکی قرار گرفته است.
۱۶:۳۳ افزایش شمار شهیدان به ۵۳ شهید و مجروحان به ۳۲۰ زخمی
منابع رسانهای اعلام کردند که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۵۳ شهید و ۳۲۰ زخمی افزایش یافته است که در میان آنها کودکان و زنان به چشم میخورند.
۱۶:۳۰ توپخانه سنگین ارتش رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن غزه
ارتش رژیم صهیونیستی شروع به استفاده از توپخانه سنگین برای هدف قرار دادن غزه کرده است.
۱۶:۲۶ شلیک ۵۰ موشک دیگر به اسدود
گردانهای قسام از موج جدید حملات به شهرک صهیونیست نشین اسدود در اطراف غزه خبر داد و در پایگاه خود اعلام کرد که ۵۰ موشک را به شهر اشدود، مشرف به ساحل دریای مدیترانه در جنوب اسرائیل شلیک کرده است.
۱۵:۴۷ وزیر جنگ صهیونیستها: زمان خاصی برای پایان جنگ مشخص نیست
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: تاریخ مشخصی برای پایان عملیات در غزه وجود ندارد. آتش بسی قبل از دست یابی به آتش بس طولانی مدت ممکن نیست.
۱۵:۴۲ سخنگوی گردانهای قدس: صد موشک به تل آویو و حومه آن شلیک کردیم
ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس به اظهار نظر درباره تحولات میدانی پرداخت و اعلام کرد: ما تل آویو و حومه آن و دیگر شهرها با صد موشک هدف قرار دادهایم. به نبرد ادامه میدهیم و لحظهای عقب نخواهیم نشست. آماده هستیم که به دشمن درسی فراموش نشدنی بدهیم. از هیچ تلاشی برای حمایت از سرزمین فلسطین دریغ نخواهیم کرد.
۱۵:۴۰ صدای آژیر در اسدود و عسقلان شنیده میشود
صدای آژیر در شهرکهای اطراف غزه لحظهای قطع نمیشود. صدای آژیر ممتد در شهرکهای عسقلان و اسدود شنیده میشود.
۱۵:۱۳ افزایش تلفات حملات غزه
وزارت بهداشت غزه در بیانیهای اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۴۸ شهید و ۳۰۴ زخمی افزایش یافته است. در میان شهدا ۱۴ کودک و ۳ زن به چشم میخورد.
۱۵:۱۰ دستور تشدید حملات غزه توسط نتانیاهو
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از هدف قرار گرفتن خودروی نظامی رژیم صهیونیستی، دستور تشدید حملات به غزه را داده است. در پی انهدام یک دستگاه جیپ ارتش رژیم صهیونیستی، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.
۱۴:۰۶ خسارات وارده به تل آویو
در نتیجه حملات گروههای مقاومت فلسطین به مناطق مختلف اراضی اشغالی فلسطین از جمله تل آویو، خسارتهای بسیاری به تل آویو وارد شده است به طوری که فرودگاه بن گوریون عملاً تعطیل شده است و قادر به ارائه خدمات نیست.
۱۴:۰۵ وزارت بهداشت غزه: ۴۳ شهید و ۲۹۶ زخمی
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار تلفات حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۴۳ شهید و ۲۹۶ زخمی افزایش یافته است. در میان شهدا ۱۳ کودک به چشم میخورند.
۱۳:۵۱ مصطفی البرغوثی: تجاوزگری بدون تاوان نیست
مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین در واکنش به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: تل آویو متوجه شد که تجاوزگری بدون تاوان نیست. اسرائیل متوجه شده است که نمیتواند بدون پرداخت بها، تجاوزگری کند و مقاومت توازن قوا را دگرگون کرده است.
۱۳:۱۰ وزارت خارجه نروژ: نگران هستیم
وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که به سبب تشدید تنشها در نوارغزه نگران هستیم و همه حملات علیه غیر نظامیان را محکوم میکنیم.
۱۲:۲۵ شهادت ۵ فلسطینی در شمال نوارغزه
منابع بیمارستانی فلسطین اعلام کردند که در حمله هوایی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی به یک خودروی غیر نظامی در شمال نوارغزه ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.
۱۲:۰۷ تظاهرات در اراضی اشغالی
تظاهرات گستردهای در شهر عرب نشین «سخنین» در داخل اراضی اشغالی فلسطین در حال برگزاری است. این تظاهرات در حمایت از فلسطینیان ساکن قدس و نوارغزه برگزار شده است.
۱۲:۰۵ زخمی شدن ۴ نظامی صهیونیست
گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس یک خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در شمال نوارغزه هدف قرار داد که بر اثر آن یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۳ تن دیگر زخمی شدند.
۱۲:۰۲ بمباران مناطق مختلف غزه و ۶ شهید
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند. شمال شرق غزه هدف ۳ فروند موشک قرار گرفته است. همچنین یک خودروی غیر نظامی در شرق بیت لاهیا هدف قرار گرفته است. در همین راستا قایقهای اسرائیلی سواحل شمال غزه را نیز هدف قرار داده است.
در خانیونس نیز یک دستگاه موتورسیکلت هدف قرار گرفته و بر اثر آن یک فلسطینی زخمی شده است. در شمال نوارغزه نیز یک خودروی غیر نظامی هدف قرار گرفت که بر اثر آن ۶ فلسطینی شهید شدند.
۱۱:۵۳ اعلام وضعیت فوق العاده در شهر «اللد»
در پی خیزش جوانان فلسطینی علیه اشغالگران در شهر اشغالی «اللد»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این شهر اعلام حالت فوقالعاده کرده است. به دنبال ادامه تنش و درگیریها در شهر اللد، نیروهای امنیتی همچنان در حال خارج کردن صهیونیستها از این شهر هستند.
۱۱:۴۶ کابینه امنیتی تل آویو مجدداً نشست برگزار میکند
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بار دیگر برای بررسی اوضاع نوارغزه و درگیری با گروههای مقاومت فلسطین تشکیل جلسه میدهد. این جلسه قرار است ساعت ۹ شب به وقت محلی برگزار شود تا طرحهای مختلف درخصوص وضعیت نوارغزه و همچنین پیامهای آمریکا بررسی شود.
۱۱:۴۳ وزارت بهداشت غزه: ۳۵ فلسطینی شهید شدهاند
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات صهیونیستها به نوارغزه طی ۲ روز گذشته به ۳۵ نفر رسیده که در میان آنها ۱۲ کودک و ۳ زن به چشم میخورند. همچنین شمار مجروحان به ۲۳۳ نفر افزایش یافته است.
۱۱:۰۶ شلیک بیش از ۱۰۰۰ راکت و موشک از نوارغزه
ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای اعلام کرد که طی ۲ روز درگیری با گروههای مقاومت در نوارغزه بیش از ۱۰۰۰ فروند راکت و موشک از این منطقه به سوی اراضی اشغالی فلسطین شلیک شده است.
تل آویو اذعان کرد که سامانههای پدافند هوایی این رژیم تنها توانستهاند بخشی از این هزار موشک را رهگیری کنند و مابقی به اراضی اشغالی برخورد کرده است.
۱۰:۴۳ زخمی شدن چند فلسطینی و بازداشت تعدادی دیگر
خودروی نظامی ارتش اشغالگر صهیونیستی یک فلسطینی را زیر گرفت و شماری دیگر را زخمی کرد. نظامیان صهیونیست همچنین چند فلسطینی را نیز بازداشت کردند.
۱۰:۳۳ بمباران تل الهوی در جنوب غزه
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی یک زمین بازی را در محله تل الهوی در جنوب غزه هدف قرار دادند. حمله به این منطقه باعث شده است جریان برق به طور کلی قطع شود.
این جنگندهها همچنین تعدادی از مراکز امنیتی غزه را بمباران کردند.
۱۰:۳۱ تخریب ساختمانهای پلیس گذرنامه در غزه
«ایاد البزم» سخنگوی وزارت کشور و امنیت داخلی فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمبارانهای جنگندههای صهیونیستی تمامی ساختمانهای وابسته به مرکز پلیس گذرنامه در نوارغزه تخریب شده است.
۱۰:۲۹ ازسرگیری حملات مقاومت
مقاومت فلسطین حملات راکتی به شهرکهای صهیونیستی مجاور باریکه غزه را ازسرگرفت. آژیر خطر در مناطق مجاور باریکه غزه مجدداً به صدا درآمده است. مقاومت فلسطین لحظاتی قبل پایگاه کرم ابو سالم در شرق رفح را هدف حمله موشکی قرار داد.
۹:۰۶ اتاق عملیات گروههای مقاومت: عملیات شمشیر قدس ادامه دارد
اتاق عملیات گروههای مقاومت فلسطین طی بیانیهای اعلام کرد: عملیات شمشیر قدس تا پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی به قدس و مقدسات ادامه خواهد داشت. در این بیانیه از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس اشغالی و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواسته شده است که به مقابله با رژیم اشغالگر بپردازند تا این رژیم به تجاوزات خود به مقدسات و ملت فلسطین پایان دهد.
در بیانیه صادر شده آمده است: نبرد شمشیر قدس در دفاع از ملت فلسطین و مقدسات آن تا زمانی که دشمن از تجاوزات خود دست بردارد ادامه دارد.
۸:۵۴ هلاکت ۵ صهیونیست
منابع رسانهای اعلام کردند شمار صهیونیستهایی که در حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی به هلاکت رسیدند به ۵ نفر افزایش یافته است. رژیم صهیونیستی تلاش میکند اخبار مربوط به خسارتهای مادی و انسانی خود در جریان حملات موشکی گسترده مقاومت را پنهان کند.
۸:۵۲ بمباران جبالیا
جنگندههای رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات گسترده خود به نوار غزه، منطقه جبالیا را به شدت بمباران کردند. به دنبال این حملات وحشیانه ۱۴ فلسطینی به شدت زخمی شدند.
منابع محلی از شهادت جوانی فلسطینی در اردوگاه الفوار در جنوب الخلیل به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست خبر دادند. ۲ نفر دیگر نیز در این منطقه به ضرب گلوله صهیونیستها زخمی شدند.
گردانهای قسام اعلام کرد که در حمله بامداد امروز به تلآویو و فرودگاه بنگوریون برای اولین بار از موشکهای SH۸۵ استفاده کرده است. گردانهای قسام تهدید کرد که اگر دشمن صهیونیستی دست از حماقتهایش برندارد و مجدداً برجهای مسکونی را در غزه بمباران کند، ساختمان وزارت جنگ این رژیم در تلآویو را با خاک یکسان خواهد کرد.
رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که گروههای مقاومت در کمتر از ۲۰ دقیقه ۳۵۰ موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند.
تحولات پیشین فلسطین طی روزهای قبل را میتوانید اینجا مشاهده کنید.
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