تقوای انتخاباتی رعایت شود/لزوم حضور حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز عید فطر با تبریک حلول ماه شوال با اشاره به روایاتی در اهمیت این عید اظهار داشت: امام علی (ع) فرمودند: «هر روزی که انسان معصیت خدا و گناه نکند عید است» و در روایتی دیگر فرمودند: «امروز روز کسی است که خدا نماز و روزه‌اش را پذیرفته باشد.»

امام جمعه گناوه با اشاره به دیدار تصویری رهبر معظم انقلاب با نماینده تشکل‌های دانشجویی افزود: انتخابات پرشور و حضور حداکثری در انتخابات خواسته رهبری از مردم که در این دیدار بیان فرمودند و یکی از نکات مهم فرمایشات ایشان بود.

وی گفت: اگر چه مردم از برخی از بی مدیریت‌ها، گرانی‌ها و مشکلات گلایه مند هستند اما این مسائل نباید باعث قهر با انتخابات و حضور کم رنگ در صحنه انتخابات شود.

وی بیان کرد: گلایه و درخواست‌های مردم حق است و به جای خود، اما انتخابات باعث امنیت کشور است.

وی تصریح کرد: هر چه حضور در پای صندوق‌های رأی پررنگ‌تر باشد دشمن را بیشتر ناامید و مأیوس می‌کند و کسی که رئیس جمهور می‌شود با قدرت چانه زنی بیشتری می‌تواند در عرصه‌های بین المللی از حق ملت ایران اسلامی دفاع کند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: مشارکت بالا، انتخاب خوب و مطلوب، و دادن مدیریت‌ها به افرادی با کفایت، باایمان، مردمی و لبریز از امید و رعایت تقوای انتخاباتی از نکاتی است که در این دوره باید به آن اهمیت وافر داده شود.

وی گفت: فلسفه رسیدن گرفتن روزه رسیدن به تقوا است و باید این تقوا را در همه عرصه‌های زندگی در موضع گیری ها، صحبت و کردار در حزب و جناح خود رعایت کنیم و خدای ناکرده کسی را مورد تهمت و افترا قرار ندهیم و همه باید به امنیت و انسجام و اتحاد کشور کمک کنیم.

امام جمعه گناوه افزود: نقد منصفانه و عاقلانه اشکالی ندارد اما توهین به مسلمان و تخریب دیگران جایز نیست.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به این فرمایش رهبری در این دیدار که فرمودند من هیچ گونه دخالتی در زمینه ورود اشخاص و انتخاب آنها ندارم» اضافه کرد: این نکته بسیار مهمی بود که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند و هیچکس نمی‌تواند از رهبری مایه بگذارد.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات وین گفت: اگر چه آمریکا در مذاکرات حضور ندارد اما درصدد تحمیل و القا نظرات خود از طریق کشورهای اروپایی است.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: هدف آمریکا از اصرار بر باقی ماندن برخی از تحریم‌ها، گروگانگیری این بخش از تحریم‌ها و وادار سازی ایران به مذاکره در محورهایی مانند حقوق بشر و قدرت موشکی ایران است که مذاکره کنندگان باید به اهداف آنها واقف باشند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به وقوع حادثه تلخ و جانکاه در ۲۵ ماه مبارک رمضان در شهر کابل و کشته شدن دانش آموزان مظلوم با محکوم کردن خاطرنشان کرد: ما ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی از دولت افغانستان و مجامع بین المللی اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار اینگونه جنایات را خواستاریم.

امام جمعه گناوه از خانواده‌ها خواست تا در امر ازدواج فرزندان خود سخت گیری نکنند و از چشم هم چشمی پرهیز کنند.