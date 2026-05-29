امام جمعه گناوه: همه باید برای تقویت روحیه امید در جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره مبارکه انفال سه اثر و برکت مهم تقوا را برای انسان بیان فرموده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها قدرت تشخیص حق از باطل و بصیرت در مسیر زندگی است.

وی افزود: انسان در سایه تقوا به نور هدایت الهی دست پیدا می‌کند و خداوند راه حقیقت را برای او روشن می‌سازد، همچنین از دیگر آثار تقوا، پوشیده شدن گناهان و بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی است.

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغازسالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، بیان کرد: رهبر فرزانه انقلاب در این پیام کوتاه به نکات مهم،برجسته ، کلیدی و راهبردی و راهگشا در مقطع حساس کنونی تاریخ کشور و در ایام جنگ تحمیلی سوم اشاره فرمودند.

وی با اشاره به اینکه رهبری در این پیام ازتلاش های رئیس مجلس تقدیر کردند، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این پیام، تأکید بر وحدت و انسجام ملی و اتحاد مقدس بود و یکی از اهداف مهم دشمن در ادامه جنگ از بین بردن همین وحدت و انسجام ملی است.

امام جمعه گناوه گفت: رهبر حکیم انقلاب حفظ وحدت را راهبرد اصلی کشور در شرایط پسا جنگ دانستند و هشدار دادند دشمن پس از شکست در میدان نظامی به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه است.

وی تصریح کرد: امروز همه تحلیلگران،کارشناسان و حتی دشمنان اعتراف دارند که آمریکا و جبهه استکبار در رسیدن به اهداف خود در مقابل ایران اسلامی ناکام مانده‌ و شکست خورده اند اما دشمن تلاش می‌کند از مسیر اختلافات داخلی به کشور ضربه بزند.

مهم‌ترین دستاورد اجتماعی جنگ تحمیلی اخیر، اتحاد و همدلی مردم بود

رکنی حسینی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستاورد اجتماعی جنگ تحمیلی اخیر، اتحاد و همدلی مردم بود و رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند که باید شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم.

وی با بیان اینکه مخاطب اصلی پیام رهبری، نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی افزود: رهبر انقلاب بر پرهیز از اختلافات سیاسی بی‌ثمر تأکید کردند چرا که انتقال اختلافات خواص به بدنه جامعه می‌تواند انسجام ملی که مردم نزدیک به نود شب در میدان و خیابان هستند، آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه همه «جانفدایان ایران» که در پویش جان فدا ثبت نام کردند مخاطب این پیام رهبری هستند ،گفت: رهبری فرمودند همه جان فداها باید از اختلافات پوچ سیاسی که هیچ نفعی به حال مملکت ندارد پرهیز کنند و برجسته کردن این اختلافات می تواند ضربه ای به پیکر اتحاد مقدس و انسجام ملی باشد.

وی گفت: گاهی اختلافات موجه و گاهی اختلاف غیر موجه است، رهبر معظم انقلاب فرمودند پرهیز از اختلاف حتی موجه هم اگر به تفرقه و تنازع منجر شود خطا است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: امروز همه مسئولان و جریان‌های سیاسی باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم و تقویت امید در جامعه تلاش کنند و از هر اقدامی که موجب تضعیف اتحاد ملی شود پرهیز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و انتخاب امام شهید به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را شخصیتی کم‌نظیر و صاحب مکتبی ماندگار دانست و گفت: مکتب ،راه و اهداف امام خمینی (ره) امروز سرمایه‌ای بزرگ برای عبور ملت ایران از دشواری‌ها و راهگشا در مقابله با توطئه‌های دشمنان است.

وی بیان کرد: مکتب امام راحل (ره) یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشرفت می رساند.

رکنی حسینی با بیان اینکه به تعبیر رهبر شهید امت عقلانیت، معنویت و عدالت سه رکن مهم مکتب امام راحل بود ،گفت: گزینش مردم سالاری دینی و تکیه بر مردم، ایستادگی و تقابل راسخ در برابر دشمن ، تزریق روحیه اعتماد به نفس ملی ویژگی های بعد عقلانیت امام راحل بود.

وی بیان کرد: ارتباط با خدا ،انس با قرآن و اهل بیت (ع) ،اخلاص و توسل و تضرع ایشان نمونه های دیگری از مکتب امام در بعد معنویت بود.

وی گفت: در بعد عدالت نیز رسیدگی به فقرا و کوخ نشینان ، حمایت از محرومان و اصرار امام به رسیدگی به محرومان، توصیه به همه مسئولین که از اشرافیت فاصله بگیرند نمونه هایی از مکتب امام در بعد عدالت بود.

غدیر خم، بزرگ‌ترین عید اسلامی

وی با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این عید را بزرگ‌ترین عید اسلامی دانست و اظهار کرد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه یک مکتب، فرهنگ و سبک زندگی است ، روز غدیر، روز اکمال دین و یأس دشمنان اسلام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تعبیری از امام صادق (ع) گفت: در فرهنگ اهل بیت (ع) عیدی بزرگتر از عیدالله اکبر، عید غدیرخم وجود ندارد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: عید غدیر یک اعتقاد، راه ،سبک زندگی و فرهنگ و برای بشریت حیات بخش است چرا که غدیر ، بعثت ، عاشورا و فرج این چهار نقطه عطف برای رسیدن بشر به هدف خلقت است یعنی اگر بعثت نبود ، عاشورا نبود ، غدیر نبود یا فرج نبود فلسفه هدف خلقت عقیم می ماند لذا این روز اکمال دین و روزی مبارک است.

برنامه‌های باشکوهی برای دهه امامت و ولایت

وی گفت: وی با تقدیر از تلاش‌های ستاد غدیر شهرستان گناوه، شهرداری، شورای اسلامی شهر، هیئت‌ها، مواکب و فعالان فرهنگی، گفت: امسال نیز پرچم سبز علوی در ساحل خلیج فارس به اهتزاز درآمد و شهرستان گناوه همچون سال‌های گذشته برنامه‌های باشکوهی برای دهه امامت و ولایت برگزار خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به فضائل ماه ذی‌الحجه و جایگاه والای امیرالمؤمنین علی (ع)، بیان کرد: بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ اسلام در این ماه به نام امیرالمؤمنین (ع) ثبت شده و این ماه، ماه فضیلت‌باران علوی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با تبریک سالروز ولادت امام هادی (ع)، زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه را دو میراث ارزشمند معرفتی آن امام همام دانست و تأکید کرد: زیارت جامعه کبیره منشور امام‌شناسی و زیارت غدیریه منشور امیرالمؤمنین‌شناسی است که باید بیش از پیش مورد توجه جامعه اسلامی قرار گیرد.