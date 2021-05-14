ابررایانه سیمرغ یکشنبه رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ، یکشنبه ۲۶ اردیبهشت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس دانشگاه امیرکبیر و مسئولانی از وزارت علوم و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشود.
وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: در آستانه افتتاح ابررایانه سیمرغ هستیم؛ موضوع توسعه ابررایانه چند سالی است که در کشور ما شروع شده و البته دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه پیشقدم بوده است. در همین حال چند مجموعه دانشگاهی دیگر هم اقدامات خوبی در این حوزه انجام دادهاند.
وی به نقش ابررایانه در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای کشورها اشاره کرد و افزود: دادههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مرتب در حال تولید است و هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم باید بر اساس تحلیل این دادهها باشد. به همین دلیل کشورهای مختلف سالهاست که بحث ابررایانه و موضوع ابر رایانش را در دستور کار خود قرار دادهاند و سامانههایی را توسعه دادهاند که بتواند دادههای بزرگ را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیمات منطقی اتخاذ شده را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
یزدانیان گفت: ابررایانه طیف وسیعی دارد و ما با دادههای عالمانه و علمی مورد کاربرد در طرحهای تحقیقاتی دانشگاهها و با دادههای اقتصادی، سیاسی و نظامی مواجهیم که همه این دادهها باید تحلیل شود و بر اساس آن راهکارهایی در اختیار متخصصان و متبحران قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جهان هزینههای هنگفتی در این زمینه انجام میشود و ابررایانههایی با پردازشهای زیاد و سنگین تولید شده و این موضوع به قدری اهمیت دارد که هر سال ۵۰۰ ابررایانه بزرگ دنیا، رده بندی و اعلام میشود.
یزدانیان گفت: هم اکنون داشتن ابررایانه به یکی از مؤلفههای قدرت نرم تبدیل شده و هر کشوری که ابررایانه دارد، مستقل است و خودش میتواند با سرعت دادههای خود را تحلیل کند و تصمیماتی دقیق و منطقی بگیرد که در نهایت منجر به افزایش رفاه مردم میشود.
وی گفت: متخصصان و محققان ایرانی که احتیاج به پردازش سنگین دادهها دارند، مجبورند از کشورهای صاحب این فناوری نوبت بگیرند و مدتها در صف بمانند تا دادهها را برایشان تحلیل کنند و گاهی اوقات این زمان شش ماه به طول میانجامد. این در شرایطی است که ما نیاز به اخذ سریع یک تصمیم داریم، اما تحلیل دادههای ما زمان میبرد.
رئیس پژوهشگاه IC داشتن ابررایانه در ابعاد ترافلاپس و پتافلاپس را دارای اهمیت عنوان کرد و گفت: این به معنای قدرت پردازش بالا محسوب میشود و ما هم اکنون امکان پردازشهای پایین را داریم، ولی زمانی که به قدرت پردازش بالا نیاز پیدا میکنیم آنجاست که این ابررایانه برای ما اهمیت پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه طراحی و پیاده سازی ابررایانه سیمرغ از یک سال پیش در دانشگاه امیرکبیر و با بهره گیری از توان متخصصان و دانش و توانمندی داخلی خاطرنشان کرد: البته بخشی از تجهیزات سخت افزاری این طرح از خارج از کشور تأمین شد، اما طراحی آن بومی بوده است. این ابررایانه ظرفیت پردازشی در ابعاد نیم پتافلاپس دارد و با توسعههایی که انجام میشود به ظرفیت یک پتافلاپس خواهد رسید.
یزدانیان با بیان اینکه یک بتافلاپس پاسخگوی همه نیازهای کشور نیست، گفت: اما کمتر از ۱۰ کشور صاحب این فناوری هستند و ما وقتی به ۵۰۰ ابررایانه دنیا نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که بیشتر، مختص کشورهای محدودی از جمله آمریکا و چین است. با این حال با رونمایی از ابررایانه سیمرغ به جمع دارندگان ابررایانه میپیوندیم و بخشی از خدمات این ابررایانه در اختیار محققان و دانشگاهیان برای حوزه دادههای صنعتی و اقتصادی قرار میگیرد.
وی به کاربرد این ابررایانه در صنعت پویانمایی و فیلم سازی اشاره کرد و افزود: کیفیت پویانماییهایی که در برخی کشورها ساخته میشود متفاوت با پویانماییهای داخل کشور ما است و قطعاً صنعت پویانمایی کشور با وجود این ابررایانه رشد بیشتری پیدا کرده و محتوای بومی تولید میشود. این رایانه در مباحث هواشناسی و موضوعات ترافیکی و نیز در مدلهای اقتصادی از جمله تحلیل انرژی، مواد غذایی و بازار ارز و رمز ارز هم کاربرد دارد.
نظر شما