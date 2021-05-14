  1. استانها
  2. تهران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۱۴

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور بومهن - تهران

ترافیک سنگین در محور بومهن - تهران

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در محور بومهن - تهران خبر داد.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان اینکه ترافیک در طول محور هراز پر حجم و پر تردد است، گفت: ترافیک در محور بومهن- تهران نیز سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در محور فیروزکوه نیز شاهد ترافیک پرحجم اما روان هستیم، گفت: با توجه به بارش باران در شرق استان تهران هم اکنون محورهای لغزنده هستند و طبق پیش بینی‌های هواشناسی احتمال طغیان رودخانه‌ها و سیلاب وجود دارد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از مسافران خواست با توجه به فعالیت سامانه‌های بارشی از سفر در محورهای کوهستانی خودداری کنند.

کد مطلب 5211771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها