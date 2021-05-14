ترافیک سنگین در محور بومهن - تهران

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان اینکه ترافیک در طول محور هراز پر حجم و پر تردد است، گفت: ترافیک در محور بومهن- تهران نیز سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در محور فیروزکوه نیز شاهد ترافیک پرحجم اما روان هستیم، گفت: با توجه به بارش باران در شرق استان تهران هم اکنون محورهای لغزنده هستند و طبق پیش بینی‌های هواشناسی احتمال طغیان رودخانه‌ها و سیلاب وجود دارد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از مسافران خواست با توجه به فعالیت سامانه‌های بارشی از سفر در محورهای کوهستانی خودداری کنند.