مردم ایران الگوی آزادی خواهان دنیا برای مقابله با جبهه استکبارند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تقدیر از حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تجمع ضد صهیونیستی اظهار کرد: این حضور دشمن شکن نشان داد که مردم ایران در دفاع از مظلومین و مستضعفین دنیا در خط مقدم ایستاده‌اند.

وی افزود: از چهار دهه پیش تاکنون همواره ملت مسلمان ایران حامی مردم مظلوم فلسطین بوده‌اند و طی چند روز اخیر نیز با وجود سکوت بسیاری از مدعیان حقوق بشر باز هم شاهد خروش ملت حق طلب ایران بودیم.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: بدون شک مردم ایران جایگاه محوری و الگویی را در منطقه داشته و محور مقاومت در برابر مستکبرین و صهیونیست‌ها هستند.

ماموستا رستمی همه مسلمانان جهان را برای پیوستن به محور عزتمند مقاومت در منطقه دعوت کرد و گفت: نابودی رژیم صهیونسیتی تنها راه پایان دادن به مشکلات منطقه است.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته بر توجه ویژه نمازگزاران برای جاری ساختن احکام و دستورات الهی در جامعه تاکید کرد و گفت: سلامت جامعه در گرو سلامت فردی بوده و با تقویت معنویت در جامعه می‌توان بسیاری از آسیب‌ها را کاهش داد.

ماموستا رستمی از مدیران و مسئولان اجرایی در استان خواست که همواره در کنار مردم باشند و از هیچ تلاشی برای کاهش دغدغه‌های مردم دریغ نکنند.