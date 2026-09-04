ماموستا رستمی: مسئولان به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به هفته دولت، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و اظهار کرد: خدمت به مردم زمانی معنا پیدا میکند که آثار اقدامات مسئولان در زندگی روزمره جامعه دیده شود.
وی هفته دولت را فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم دانست و افزود: در شرایطی که گرانی و افزایش هزینههای زندگی فشار بیشتری بر خانوادهها وارد کرده است، دولت باید برای کاهش مشکلات اقتصادی، ایجاد رفاه و برداشتن موانع پیش روی تولید و اشتغال برنامهریزی کند.
امام جمعه سنندج با انتقاد از افزایش هزینههای زندگی، عنوان کرد: نوسانات قیمت ارز و طلا بر بازار کالاها تأثیر گذاشته و این وضعیت ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای تقویت قدرت خرید مردم و ساماندهی بازار را دوچندان کرده است.
ماموستا رستمی همچنین بر ضرورت اصلاح رویکرد نظام بانکی در قبال مردم تأکید کرد و گفت: بانکها باید در خدمت جامعه باشند و شرایطی فراهم کنند که جوانان و خانوادهها بتوانند برای تأمین مسکن، ازدواج و سایر نیازهای ضروری خود از تسهیلات مناسب استفاده کنند.
وی ادامه داد: نرخ بالای تسهیلات بانکی برای بسیاری از اقشار جامعه قابل تحمل نیست و جوانی که درآمد محدودی دارد، با چنین شرایطی امکان استفاده مؤثر از تسهیلات را نخواهد داشت؛ بنابراین باید سازوکارهای حمایتی برای کاهش این فشارها مورد توجه قرار گیرد.
وحدت سرمایه اجتماعی در برابر تهدیدها
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته وحدت، این مناسبت را فرصتی برای تقویت همدلی میان مسلمانان دانست و اظهار کرد: وحدت نباید تنها در قالب شعار و برنامههای مناسبتی مطرح شود، بلکه باید در رفتار اجتماعی و نوع مواجهه مردم با مشکلات یکدیگر نمود داشته باشد.
ماموستا رستمی با بیان اینکه همدلی به معنای شریک دانستن خود در شادی و رنج دیگران است، افزود: مسلمانان باید در سختیها و مشکلات پشتیبان یکدیگر باشند و اجازه ندهند اختلافات، زمینه تضعیف انسجام جامعه اسلامی را فراهم کند.
وی با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای خارجی تصریح کرد: آنچه موجب ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و دشمنیها شده، حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام ملی است و دشمنان نیز از همین همبستگی و اتحاد مردم هراس دارند.
انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی در برابر کشتار غیرنظامیان
امام جمعه سنندج در ادامه خطبهها با محکوم کردن حملات آمریکا به مناطق مسکونی ایران، شهادت غیرنظامیان، کودکان و خانوادهها را محکوم کرد و گفت: مدعیان حقوق بشر باید در برابر جان انسانها رویکردی یکسان داشته باشند و نمیتوان دفاع از حقوق بشر را برای گروهی مطالبه و برای گروهی دیگر نادیده گرفت.
وی با اشاره به شهادت دانشآموزان در میناب و حمله به مراسم عروسی، افزود: جان انسانهای بیدفاع نباید قربانی منازعات سیاسی و نظامی شود و جامعه جهانی نمیتواند در برابر چنین حوادثی بیتفاوت بماند.
ماموستا رستمی سکوت سازمان ملل و برخی مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار غیرنظامیان را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: نهادی که مأموریت خود را حمایت از حقوق انسانها میداند، باید در برابر نقض این حقوق واکنش نشان دهد و سکوت در برابر کشتار مردم بیدفاع، اعتبار ادعاهای مطرحشده درباره حقوق بشر را زیر سؤال میبرد.
وی تأکید کرد: معیار حقوق بشر باید برای همه ملتها یکسان باشد و نمیتوان در برابر حادثهای فریاد دفاع از حقوق انسانها سر داد اما در برابر رنج و کشته شدن مردم کشوری دیگر سکوت اختیار کرد.
تأکید بر ترویج اخلاق و ارزشهای دینی
امام جمعه سنندج در بخش پایانی خطبههای خود نیز با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف، بر ضرورت توجه خانوادهها و جامعه به ارزشهای اخلاقی و دینی تأکید کرد.
ماموستا رستمی دین اسلام را مبتنی بر رحمت، گذشت، مهربانی و برادری دانست و گفت: آموزههای دینی زمانی اثرگذار خواهند بود که در رفتار اجتماعی و روابط میان مردم نمود عملی پیدا کنند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به فاصله گرفتن برخی افراد از ارزشهای دینی، بر نقش خانوادهها و نهادهای فرهنگی در تقویت باورهای اخلاقی و اعتقادی جامعه تأکید کرد.
امام جمعه سنندج در مجموع سخنان خود، هفته دولت را فرصتی برای تقویت خدمترسانی، حل مسائل اقتصادی و افزایش امید در جامعه دانست و بر ضرورت همزمانی وحدت ملی با گرهگشایی از مشکلات مردم تأکید کرد؛ موضوعی که به گفته وی میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت انسجام اجتماعی در کشور باشد.
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