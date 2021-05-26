به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد امروز چهارشنبه در نشست با مدیران جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بحث جدی بحران آب و وضعیت منابع آب در استان و خشک شدن پیکرههای منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهار داشت: متوسط بارش استان بر اساس آمار سازمان هواشناسی از مهرماه تا اردیبهشت سال آبی جاری ۳۴۴ میلی متر بوده که نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۴۳ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری ۳۹ درصد کاهش داشته است.
کاهش ۵۴ درصدی دبی رودخانهها
وی ضمن اشاره به کاهش بالای روان آبهای استان گفت: دبی و حجم رواناب در رودخانههای اصلی استان اردیبهشت ماه سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به طور متوسط ۵۴ درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری ۷۹ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان اضافه کرد: رودخانه «سیلاخور» در محل «رحیم آباد» با ۹۱ درصد کاهش و رودخانه «سبزه» در محل «چم چیت» با ۷ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش حجم رواناب را در اردیبهشت ماه سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشتهاند.
حسن نژاد یادآور شد: رودخانه «کشکان» در محل پلدختر با دبی ۲۲ مترمکعب بر ثانیه نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.
وضعیت نگران کننده آبهای زیرزمینی
وی در رابطه با وضعیت بحرانی و نگران کننده متوسط سطح آب زیرزمینی محدودههای بیلان استان عنوان کرد: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ به طور متوسط حدود ۲.۱ متر افت داشته است که معادل حجمی ۸۴ میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد کاهش نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان افزود: دشت اشترینان با حدود ۳ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۹ میلیون متر مکعب و دشت بروجرد و درود با حدود ۲ متر افت و کسری مخزن حدود ۳۶ میلیون متر مکعب بیشترین تغییرات سطح آب زیرزمینی را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ داشتهاند.
کاهش ۶۰ درصدی دبی چشمهها
حسن نژاد به کاهش ۶۰ درصدی دبی چشمهها در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته و ۵۰ درصد کاهش نسبت به بلندمدت اشاره کرد و افزود: از ۲۰ سال گذشته تا منتهی به پایان سال آبی ۹۸-۹۹ به طور متوسط حدود ۲ متر با حجمی حدود ۹۰ میلیون مترمکعب و سالانه حدود ۰.۱ متر (۱۰ سانتی متر) با حجمی حدود ۵ میلیون متر مکعب آبخوانهای آبرفتی افت داشتهاند.
وی ادامه داد: محدوده مطالعاتی کوهدشت و رومشکان به ترتیب با کاهش حدود ۱۶ متر و حدود ۸ متر که معادل حجم آب ۸۸ میلیون مترمکعب و حدود ۲۸ میلیون مترمکعب است در ۲۰ سال گذشته بیشترین کاهش سطح و حجم منابع آب زیرزمینی را داشتهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان اضافه کرد: بر اساس آماربرداری دوره سوم منابع انتخابی شبکه بهینه سنجش آب زیرزمینی توسط هزار و ۲۲۱ دهنه چشمه با خروجی سالانه حدود ۹۰۲ میلیون مترمکعب و هزار و ۶۶۳ رشته قنات با خروجی سالانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب و چاههای بهره برداری حدود ۷۰۲ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در سال تخلیه میشود.
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