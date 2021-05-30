به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در آئین کلنگ زنی این پروژه با اشاره به نقش فناوریهای پرتودهی در بسیاری از صنایع بویژه کشاورزی گفت: این شهرک با مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی واحدهای پرتودهی ایجاد میشود.
صولت ثنا افزود: پرتودهی در ماندگاری مواد غذایی نقش مهمی دارد و راه اندازی این شهرک به رونق تولید و صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با دعوت از کلیه سرمایه گذاران شمال غرب کشور برای سرمایه گذاری در این شهرک خاطرنشان کرد: سازمان انرژی اتمی امکانات صنعتی هستهای و پرتودهی را در این منطقه توسعه و رونق میدهد و زیرساختهای لازم را برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به شکل مطلوبی فراهم میکند.
لازم به ذکر است، شهرک فناوری پرتودهی بناب در زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار در مجاورت مجتمع پرتودهی فرآیند شمال غرب کشور ساخته میشود.
شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و به لحاظ گسترش و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی این شهرستان یک شهر صنعتی بشمار میآید.
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