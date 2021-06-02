قطعی مکرر آب در لامرد/ آبفا: مشکل به زودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی ست که مردم شهرستان لامرد به دلیل قطعی آب با مشکلات عدیده ای مواجه شدند که مسعود مسعودنیا مدیر آبفای شهری به خبرنگار مهر اعلام کرد که تا در کمتر از ۲۴ ساعت آینده مشکل حل شود.

وی درباره علت کمبود و افت فشار آب در لامرد گفت: در چند روز گذشته برای ساعاتی آب محرم قطع شد که در پی آن ۷۰ درصد مخازن آب نیز خالی شد.

این مسئول با اشاره به اینکه ۴۶ هزار مشترک آب در شهرستان لامرد داریم، اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد آب مصرفی لامرد و اشکنان از آب طرح محرم هستند.

مسعود مسعودی نیا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در لامرد، مبنی بر اینکه سهمیه اختصاص یافته به شهرستان لامرد از طریق خط انتقال آب طرح محرم چه مقدار است، اظهار کرد: آب تخصیصی مصوب شده به لامرد ۳۶۰ لیتر در ثانیه است که متأسفانه ورودی آب ۲۰۰ لیتر درثانیه بیشتر نیست.

مسعودنیا با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا ۵۰ لیتر آب در ثانیه را به شبکه ورودی تزریق کنیم، تصریح کرد: آبرسانی طرح محرم از طریق سد کوثر واقع در بهبهان صورت می‌گیرد که در فاصله ۷۰۰ کیلومتری شهرستان لامرد قرار دارد و این خط یکی از برکات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی بوده که تحول عظیمی در منطقه ایجاد کرده است.

او گفت: کمبود بارش باران و تولید کم و همچنین مصرف بالای آب در تابستان توسط مشترکین یکی از علل افت فشار آب است.