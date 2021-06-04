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۱۴ خرداد ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

کاخ سفید:

اسرائیل همچنان متحد استراتژیک واشنگتن است

اسرائیل همچنان متحد استراتژیک واشنگتن است

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به برکناری بنیامین نتانیاهو از قدرت گفت که تل آویو همچنان به عنوان متحد استراتژیک آمریکا باقی مانده و تغییری در سیاست های واشنگتن در قبال تل آویو رخ نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید طی سخنانی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به عنوان شریک استراتژیک واشنگتن باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، جن ساکی که این سخنان را در جریان نشست خبری روز پنجشنبه خود مطرح می‌کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که آیا با تغییر نخست وزیر اسرائیل، تغییری در رویکرد آمریکا در قبال تل آویو ایجاد خواهد شد یا خیر، تاکید کرد: اسرائیل کماکان به عنوان متحد و شریک استراتژیک و مهم آمریکا باقی خواهد ماند، شریکی که با آن روابط امنیتی داشته‌ایم و (این روابط) ادامه پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش عتید» رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه به طور رسمی به «رووِن ریولین» رئیس رژیم جعلی اسرائیل و «یاریو لوین» رئیس کنیست تشکیل یک کابینه ائتلافی جدید را اطلاع داد و اعلام کرد که این کابینه آماده جانشینی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

کد مطلب 5227561

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