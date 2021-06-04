به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به ضرورت رعایت تقوای انتخاباتی گفت: از جمله مصادیق تقوا، تقوای انتخاباتی است، برای به دست آوردن چند رأی بیشتر، مبادا به دیگر کاندیدها تهمت زده شود. بهترین تقوا، رعایت اخلاق در انتخابات است.

وی سپس ادامه داد: مردمِ زمان امام صادق (ع) حواسشان جمع نبود که انقلاب آن امام منحرف شد، فعالیت و مبارزه امام صادق (ع) در جهت تبیین اسلام ناب و گستردگی اسلام، تبیین و تبلیغ مسئله امامت در جامعه و تشکیل و تربیت جمع فعال برای تبلیغ تشیع بود.

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: هدف اقتصاد مقاومتی افزایش تولید و افزایش اشتغال در کشور است. با توجه به هفته صنایع دستی از فعالیت آنان تشکر می‌کنیم که باعث افزایش اشتغال و تولید در کشور می‌شود.

آل هاشم با تاکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست گفت: توجه به محیط زیست در قرآن و سوره انفال آمده که باید به آن توجه کرد. اولین و مهم‌ترین مواهب الهی، آب است که در آستانه تابستان باید در مصرف آن توجه زیادی کرد.

وی ادامه داد: جنگل‌ها و مراتع نقش پر ارزشی در زندگی انسان دارد مانند تولید اکسیژن حفظ نظام زیستی و جلوگیری از سیل. باید بیش از پیش به حفاظت از محیط زیست توجه شود.

امام خمینی (ره) حامی محرومان و مستضعفین جهان بود

نماینده ولی فقیه در استان سپس با تسلیت فرارسیدن ۱۴ خرداد سالروز رحلت امام (ره) افزود: امام خمینی (ره) حامی محرومان و مستضعفین جهان بود، سلطه ناپذیری امام (ره) را نباید از یاد برد. امروز مقام معظم رهبری همان مسیر امام را ادامه می‌دهند.

آل هاشم افزود: امام درس ایستادگی در برابر دشمن را به ما آموخت و رهبر انقلاب نیز آن را ادامه می‌دهند. اطمینان و آرامش امام و توکل امام در برابر دشمن از خصوصیات بارز ایشان بود. وقت شناسی، آراستگی، شجاعت، ایمان قوی نیز از خصوصیات شخصی امام بود.

وی گفت: امام (ره) فتوای ارتداد سلمان رشدی را صادر کرد و طی نامه‌ای به گورباچف، فروپاشی شوروی را به او هشدار داد. جمهوری اسلامی، از ابتکارات امام خمینی بود که مردم سالاری دینی را ذیل اسلام عملی کرد.

وی همچنین در خصوص قیام ۱۵ خرداد گفت: ۱۵ خرداد سال ۴۲ نباید فراموش شود که مفتاح نجات اسلامی است، این روز سند جنایت رژیم پهلوی و سند مخالفت مردم با استعمار جهانی بود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ۱۵ خرداد انعقاد مقاومت اسلامی بود، گفت: قیام کنندگان و شهدای این روز از طبقه مستضعف و محروم جامعه بودند.

ضرورت شرکت پرشور در انتخابات ۲۸ خرداد

وی در خصوص انتخابات شورای شهر گفت: به کسانی رأی بدهیم که روحیه بسیجی داشته و آشنا به قوانین شورا باشد. به افرادی رأی بدهیم که از جناح بازی دوری کنند و هدفشان خدمت باشد و سابقه خدمتشان مشخص است.

آل هاشم با تاکید بر اینکه گرانی و تورم باعث قهر با انتخابات نشود گفت: همگی در انتخاب لوازم زندگی حتی لباس، روزها تحقیق می‌کنیم تا انتخابی درست داشته باشیم. در انتخابات ریاست جمهوری، لجوجانه انتخاب نکنیم، دشمن سعی دارد تصویر مخدوش و یاس آلودی از نظام در ذهن مردم ایجاد کند.

وی گفت: بارها اعلام کرده‌ام آحاد مردم به خاطر ایران عزیز باید برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت کنند. برای پاسخ به یاوه گویی های دشمنان اسلام و ایران باید در انتخابات شرکت کنیم.