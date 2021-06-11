ابلاغ ثبت ملی خانه وارطان و بنای اتاق بازرگانی به استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامههای علیاصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی خطاب به انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران آمده است:
«در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط، مراتب ثبت اثر فرهنگیتاریخی «قلعه دختر آهار» واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش رودبار قصران، دهستان رودبار قصران، روستای رودبار قصران که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره ۳۳۲۹۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ میشود.
اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاً با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.
همچنین در دیگر نامههای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استاندار تهران مراتب ثبت ۳۲ اثر فرهنگی-تاریخی دیگر به شرح زیر ابلاغ شده است:
۱. «خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ به شماره ۳۲۷۲۸ مورخ ۹۸/۷/۲۲
۲. «منزل آقای نیکنام» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۲، محله دروازه شمیران، میدان ابن سینا، خیابان شهید محسن مشکی، بعد از خیابان کلهر، پلاک ۵۶ به شماره ۳۳۰۱۱ مورخ ۹۸/۴/۲۴
۳. «ساختمان واقع در خیابان حافظ، نبش جنوبی خیابان جامی، پلاک۳ (میراث معماری معاصر)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نبش خیابان جامی، پلاک۳ به شماره ۳۳۱۳۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲
۴. «ملک موسوم به ساختمان اتومبیل دسوتو (میراث معماری معاصر)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان سعدی جنوبی، بنبست مژدهی، پلاک ۲۸۷، به شماره ۳۳۱۴۱ مورخ ۹۹/۸/۱۲
۵. «خانه قدیمی واقع در منطقه ۱۲، خیابان بهشت، خیابان شیخفضلالله نوری، بنبست جوان» واقع در بخش مرکزی شهر تهران، خیابان بهشت، خیابان شیخفضلالله نوری، بنبست جوان به شماره ۳۳۱۴۴ مورخ ۹۸/۴/۲۴
۶. «کارخانه دخانیات تهران» واقع در بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۱، میدان قزوین، تقاطع خیابان قزوین و خیابان شهید رسول قریمی، پلاک ۴۵۹ به شماره ۳۳۱۵۱ مورخ ۹۹/۹/۲۵
۷. «پاساژ رزاقمنش» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان امام خمینی، خیابان لالهزار جنوبی، پلاک ۲۶۸، به شماره ۳۳۱۵۶ مورخ ۹۹/۹/۲۶
۸. «عمارت الهیه، خیابان فرشته، خیابان بوسنی هرزگوین، سه راه پرفسور حسابی، بنبست سیمرغ» واقع در شهرستان شمیرانات، منطقه ۱، الهیه، خیابان فرشته، خیابان بوسنی هرزگوبین، سه راه پرفسور حسابی، بنبست سیمرغ به شماره ۳۳۱۶۸ مورخ ۹۹/۱۱/۸
۹. «ساختمان وزارت کشور (میراث معماری معاصر)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان شهید حسین فاطمی، نرسیده به میدان جهاد، وزارت کشور به شماره ۳۳۱۷۱ مورخ ۹۹/۸/۲۶
۱۰. «هتل لالهزار نو» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بین خیابان تقوی و خیابان صفامنش به شماره ۳۳۲۳۸ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۱. «ملک واقع در خیابان ۱۵ خرداد، کوچه امامزاده یحیی، نبش صاحب دیوان پلاک ۴ (ملک آقایان کبیری و شرکاء)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ۱۵ خرداد، کوچه امامزاده یحیی، نبش صاحب دیوان پلاک ۴ (ملک آقایان کبیری و شرکاء) به شماره ۳۳۲۳۹ مورخ ۹۹/۹/۲۶
۱۲. «قلعه امیرآباد ورامین» واقع در ورامین، بخش جوادآباد، جاده روستای محمد آبادعربها، ابتدای جاده امیرآباد کنار امامزاده محمد به شماره ۳۳۲۴۰ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰
۱۳. «ساختمان شیرینیفروشی مینیون» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان سعدی، نبش خیابان قاعدی (هدایت) به شماره ۳۳۲۴۱ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۴. «ساختمان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۱، خیابان فلسطین، بین بنبست نیلوفر و پرستو به شماره ۳۳۲۴۲ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۵. «بنای واقع در خیابان فروزش نبش خیابان تشکری موحد» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان وحدت اسلامی، خیابان شهید فروزش، نبش خیابان محمدی، کوچه مسجد قندی، املاک کاردان به شماره ۳۳۲۴۳ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۶. «خانه حکمت (مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تهران)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۶، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، نبش خیابان ایتالیا، پلاک ۵۶ به شماره ۳۳۲۴۴ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۷. «ساختمان قدیمی فورد» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، نبش خیابان ملت، پلاک ۱۳۵ به شماره ۳۳۲۴۵ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۸. «آتلیه و دفتر کار هوشنگ سیحون» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۱، خیابان جمهوری، بعد از خیابان دانشگاه، بنبست درمانگاه، پلاک ۲۸۴ کد شناسایی ۱۸۴۸۷۰۵۷ به شماره ۳۳۲۴۷ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۱۹. «ساختمان انستیتو پاستور ایران» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۱، میدان پاستور، خیابان پاستور، پلاک ۶۹ به شماره ۳۳۲۴۸ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۲۰. «حسینیه سادات اخوی» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان مصطفی خمینی، پایینتر از چهارراه سرچشمه، کوچه شهید محمدحسین افشار، کوچه شهید محمدرضا اصلحالقراء، نبش کوچه شجاعت به شماره ۳۳۲۴۹ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۲۱. «کوشک اربابی روستای حسینآباد مفرح چهاردانگه» واقع در شهرستان اسلامشهر، بخش چهاردانگه، روستای حسینآباد مفرح، بلوار امام خمینی (ره)، کوچه شهید حسین رضایی، پلاک ۱۸ به شماره ۳۳۲۵۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰
۲۲. «یخچال روستای علیآباد قشقایی ورامین» واقع در شهرستان ورامین، دهستان، بهنام وسط شمالی، ابتدای جاده ورودی روستای علیآباد قشقایی به شماره ۳۳۲۵۳ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰
۲۳. «فرهنگسرای ملل پارک قیطریه» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه، فرهنگسرای ملل به شماره ۳۳۲۵۴ مورخ ۹۹/۳/۱۹
۲۴. «ملک واقع در خیابان کامرانیه (بازدار)، نبش بنبست یاسمن، کدشناسایی ۲۴-۳۹۶۵۲» واقع در شهرستان شمیرانات، خیابان بازدار (کامرانیه) نبش کوچه یاسمن، پلاک ۳۶ کد شناسایی ۲۴-۳۹۶۵۲ به شماره ۳۳۲۵۵ مورخ ۹۹/۱۱/۲۰
۲۵. «حمام دولاب» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۴، محله دولاب پایین، خیابان خاوران، خیابان امیر سلیمانی، نبش کوچه حسینی، کدنوسازی ۲۸۰۶۹۰۱۰ به شماره ۳۳۲۶۱ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
۲۶. «خانه معتمدالسلطنه (سرای محله سرچشمه)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۲، خیابان مصطفی خمینی، چهارراه سرچشمه، کوچه قوامالحضور، پلاک ۲۴ به شماره ۳۳۲۶۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
۲۷. «حمام روستای مهاباد فیروزکوه» واقع در شهرستان فیروزکوه، بخش مرکزی، روستای مهاباد، حمام روستای مهاباد به شماره ۳۳۲۶۷ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
۲۸. «حمام روستای حسینآباد جواهری ورامین» واقع در شهرستان ورامین، بخش مرکزی (بهنام وسط)، روستای حسینآباد جواهری، خیابان امام خمینی، بنبست اقاقیا به شماره ۳۳۲۶۸ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷
۲۹. «موزه حیات وحش دارآباد» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان نیاوران، خیابان دارآباد، بعد از آجودانیه، خیابان موزه به شماره ۳۳۲۹۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰
۳۰. «خانه غلامحسین میرزا» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۲، خیابان سی تیر، کوچه کامران صالح، پلاک ۸ به شماره ۳۳۲۹۱ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰
۳۱. «مسجد بقیهالله دولاب» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۴، میدان خراسان، محله دولاب، خیابان شیرازی (سادات)، انتهای شمال خیابان شیرازی به شماره ۳۳۲۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰
۳۲. «ساختمان واقع در میدان فردوسی نبش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۰ (بنای اتاق بازرگانی)» واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر، خیابان بارفروشان، نبش خیابان شهید عباس موسوی، روبروی پارک هنرمندان، پلاک ۱۰ (بنای اتاق بازرگانی) به شماره ۳۳۲۹۴ مورخ ۹۹/۱۲/۱۰
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