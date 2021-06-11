ناتو آماده همکاری با روسیه است/ مأموریتمان در افغانستان تمام شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: ناتو آماده همکاری با روسیه از طریق کانال‌های ارتباطی موجود است.

وی در ادامه ادعا کرد: مسکو تا کنون به شکل مناسبی به پیشنهاد ناتو درباره برگزاری نشست شورای روسیه- ناتو پاسخ نداده است!

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خصوص موضوع افغانستان نیز ادعا کرد: مأموریت ما در افغانستان تمام شد؛ اما به حمایت از نیره‌ای افغانستان ادامه می‌دهیم.

وی در ادامه اضافه کرد: از مخاطرات ناشی از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان آگاه هستیم.

به گزارش مهر، آمریکا پیشتر و بر اساس توافق دوحه با طالبان وعده داده بود که اول ماه می سال جاری میلادی اشغالگران این کشور را از افغانستان خارج کند، اما در ادامه، سپتامبر را موعد خروج تروریست‌های آمریکایی از افغانستان مورد تأیید قرار داد.

در حالی که تاریخ ۱۱ سپتامبر برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان اعلام شده، مقامات و اندیشکده های غربی و به ویژه آمریکایی تلاش می‌کنند تا با پر رنگ کردن تهدیدهایی از قبیل ظهور مجدد داعش و دامن زدن به خشونت‌ها در این کشور، همچنان حضور نظامی تروریست‌های آمریکایی در افغانستان را تضمین کنند.