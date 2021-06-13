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۲۳ خرداد ۱۴۰۰، ۱۹:۱۴

معاون کیفیت گروه سایپا خبر داد؛

تامین مالتی‌مدیای سایپاشاهین از منبع داخلی سوم آغاز شد

تامین مالتی‌مدیای سایپاشاهین از منبع داخلی سوم آغاز شد

معاون کیفیت گروه سایپا از تولید سامانه مالتی‌مدیای خودرو سایپاشاهین توسط یک شرکت جدید به منظور تسریع در تحویل این‌خودروها به مشتریان خبر داد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمدحسن جبلی‌جوان افزود: گروه خودروسازی سایپا باهدف استفاده از ظرفیت‌های داخلی جهت بومی‌سازی قطعات و همچنین تسریع در تکمیل خودروهای تولیدی و تحویل آنها به مشتریان، علاوه بر مالتی‌مدیای سراتویی و محصول شرکت کروز، تأمین مالتی‌مدیا از منبع سوم را آغاز کرد.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در تأمین به موقع مالتی‌مدیا توسط تأمین کننده اول، گفت: ایجاد منابع جدید تأمین مالتی‌مدیا در دستور کار مهندسان سایپا قرار گرفت و برای اولین بار در حداقل زمان ممکن، این مجموعه الکترونیکی توسط شرکتی توانمند در این حوزه اجرایی و عملیاتی شد.

معاون کیفیت گروه سایپا تصریح کرد: شرکت رایان فن‌کاواندیش به‌عنوان تأمین‌کننده سوم، مالتی‌مدیای تولیدی خود را در اختیار سایپا قرار می‌دهد که این محصول بر روی خودروهای تحویلی نصب و تحویل مشتریان شده است.

به گفته وی محصول تولیدی شرکت مذکور از نظر قابلیت‌ها، کیفیت و کارایی با استانداردهای مورد نظر خودرو سایپا شاهین تولید می‌شود.

جبلی‌جوان شرکت رایان فن‌کاواندیش را یکی از مجموعه‌های مهم تولید و تأمین قطعات الکترونیکی پیشرفته و باکیفیت مورد استفاده در صنایع دفاعی عنوان کرد و گفت: محصولات این شرکت با کارایی و قابلیت‌های بسیار بالا طراحی و تولید می‌شوند.

معاون کیفیت گروه سایپا با اشاره به برخی تفاوت‌های موجود در دفترچه‌های تحویلی برخی مشتریان با مالتی‌مدیای خودرو، گفت: این تفاوت به‌دلیل عدم چاپ دفترچه راهنما از سوی شرکت سازنده بوده که در حال حاضر حل شده و شرکت مذکور دفترچه راهنمای منطبق با مالتی‌مدیای تولیدی خود را در اختیار گروه سایپا قرار داده تا توسط این مجموعه به‌دست مصرف‌کنندگان برسد.

کد مطلب 5234030

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