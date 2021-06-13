به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمدحسن جبلیجوان افزود: گروه خودروسازی سایپا باهدف استفاده از ظرفیتهای داخلی جهت بومیسازی قطعات و همچنین تسریع در تکمیل خودروهای تولیدی و تحویل آنها به مشتریان، علاوه بر مالتیمدیای سراتویی و محصول شرکت کروز، تأمین مالتیمدیا از منبع سوم را آغاز کرد.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در تأمین به موقع مالتیمدیا توسط تأمین کننده اول، گفت: ایجاد منابع جدید تأمین مالتیمدیا در دستور کار مهندسان سایپا قرار گرفت و برای اولین بار در حداقل زمان ممکن، این مجموعه الکترونیکی توسط شرکتی توانمند در این حوزه اجرایی و عملیاتی شد.
معاون کیفیت گروه سایپا تصریح کرد: شرکت رایان فنکاواندیش بهعنوان تأمینکننده سوم، مالتیمدیای تولیدی خود را در اختیار سایپا قرار میدهد که این محصول بر روی خودروهای تحویلی نصب و تحویل مشتریان شده است.
به گفته وی محصول تولیدی شرکت مذکور از نظر قابلیتها، کیفیت و کارایی با استانداردهای مورد نظر خودرو سایپا شاهین تولید میشود.
جبلیجوان شرکت رایان فنکاواندیش را یکی از مجموعههای مهم تولید و تأمین قطعات الکترونیکی پیشرفته و باکیفیت مورد استفاده در صنایع دفاعی عنوان کرد و گفت: محصولات این شرکت با کارایی و قابلیتهای بسیار بالا طراحی و تولید میشوند.
معاون کیفیت گروه سایپا با اشاره به برخی تفاوتهای موجود در دفترچههای تحویلی برخی مشتریان با مالتیمدیای خودرو، گفت: این تفاوت بهدلیل عدم چاپ دفترچه راهنما از سوی شرکت سازنده بوده که در حال حاضر حل شده و شرکت مذکور دفترچه راهنمای منطبق با مالتیمدیای تولیدی خود را در اختیار گروه سایپا قرار داده تا توسط این مجموعه بهدست مصرفکنندگان برسد.
نظر شما