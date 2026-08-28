علیرضا قاری قرآن در حاشیه سفر به آران و بیدگل‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، دولت و مجموعه مدیران اجرایی بر تداوم خدمت‌رسانی و حفظ پویایی در اجرای طرح‌ها تأکید دارند و تلاش می‌شود پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها متوقف نشود.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار، مدیران شهرستان، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی آران و بیدگل ابراز کرد: بسیاری از مسائل مطرح‌شده در این سفر، پیش از این نیز در سطوح استانی و ملی پیگیری شده و روند بررسی و رفع موانع آنها ادامه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: برخی پروژه‌ها به دلیل مسائل بودجه‌ای، فرآیندهای اداری، وجود معارض و سایر موانع اجرایی با تأخیر مواجه شده‌اند، اما این مسائل به صورت موردی و در چارچوب صورت‌جلسات کارشناسی و با استفاده از ظرفیت نمایندگان و مدیران ارشد استان در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آران و بیدگل خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۶۲.۵ هکتار زمین برای اجرای این طرح در شهرستان الحاق شده و برای نزدیک به یک‌هزار واحد از مجموع ۱۵۰۰ متقاضی واجد شرایط نیز زمین تخصیص یافته است.

قاری قرآن تأکید کرد: در روند واگذاری زمین، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید مورد توجه و در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان اصفهان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: هدف‌گذاری استان، تولید پنج هزار مگاوات انرژی خورشیدی است و تاکنون زمین‌هایی با ظرفیت حدود ۱۰ هزار مگاوات در استان وارد فرآیندهای قانونی مربوط به احداث نیروگاه شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای مهم مقابله با ناترازی انرژی دانست و افزود: با توجه به مشکلات تأمین برق و احتمال محدودیت‌های گاز در فصل زمستان، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی باید به عنوان یک راهبرد اساسی در شهرستان‌ها دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت صنایع در تولید انرژی پاک گفت: صنایع بزرگ و پرمصرف می‌توانند با احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاصی، بخشی از نیاز انرژی خود را تأمین کرده و در کاهش فشار بر شبکه سراسری برق نقش مؤثری داشته باشند.

قاری‌قرآن از فرمانداری آران و بیدگل خواست ظرفیت‌های موجود برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی را شناسایی و روند اخذ مجوزهای قانونی و جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه را با جدیت دنبال کند.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های راه‌سازی شهرستان گفت: محور گردشگری کویر مرنجاب به دلیل مسائل مرتبط با متولی، تأیید طرح و تأمین اعتبار با موانعی مواجه است و رفع این موانع نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، برای تعیین تکلیف نهایی طرح است.

معاون استاندار اصفهان محور گرمسار را نیز از طرح‌های مهم و اثرگذار منطقه برشمرد و افزود: این پروژه در سطوح مختلف پیگیری شده و در صورت نیاز، نشست‌های فنی برای بررسی و رفع موانع آن برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به منابع حاصل از ارزش‌افزوده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان ارزش‌افزوده اختصاص‌یافته به شهرداری‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

قاری قرآن خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی شهرهای کوچک از محل عوارض ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و مدیریت استان تلاش دارد این منابع با رعایت عدالت و متناسب با نیاز و ظرفیت شهرها توزیع شود.

وی تأکید کرد: پروژه‌های پیشران و طرح‌هایی که از توجیه فنی و اجتماعی برخوردارند و امکان بهره‌برداری آنها در مدت کوتاه‌تری وجود دارد، باید در اولویت حمایت قرار گیرند تا مردم هرچه سریع‌تر از نتایج اجرای آنها بهره‌مند شوند.