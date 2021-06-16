توافق تجاری پسابرگزیتی انگلیس با استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، انگلستان و استرالیا بر روی شرایط گسترده توافق تجارت آزاد خود به توافق رسیدند. این توافق در حالی صورت میگیرد که انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال توسعه فعالیتهای تجاری خود میباشد.
سخنگوی وزارت تجارت بینالملل انگلیس در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرایط این توافق پس از ضیافت شام نخستوزیر انگلیس، بوریس جانسون و نخستوزیر استرالیا، اسکات موریسون، در دانینگ استریت به امضای طرفین رسیده است.
این توافق اولین توافق تجاریای است که پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۲۰ از ابتدا تا انتها به انجام رسیده است.
طی این توافق به تولیدکنندگان مواد غذایی و سایر شرکتهای دو طرف دسترسی بهتری به بازارهای یکدیگر اعطا میشود و از تعرفههای واردات کالاهایی مانند مشروبات، خودرو و لباس کاسته خواهد شد.
پیشبینی شده است این توافق در ۱۵ سال آینده موجب افزایش رشد اقتصادی انگلیس به میزان ۰.۰۲ درصد بشود.
استرالیا بیستمین شریک تجاری بزرگ انگلستان است و ۱.۲ درصد از کل تجارت خارجی انگلیس در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.
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