گلستان آماده خلق حماسه در ۲۸خرداد/احزاب وگروه ها بیانیه صادرکردند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تنها چند ساعت تا برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا و تعیین سرنوشت کشور باقی مانده است.

در این بین همه چهره‌ها و گروه‌ها و مسئولان با ارسال بیانیه‌هایی خطاب به مردم از آنها برای حضور و مشارکت در عرصه انتخابات دعوت کردند.

نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها هم با ارسال یک بیانیه واحد از مردم خواستند در این برهه حساس در میدان عمل حضور یابند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: این رویداد سرنوشت‌ساز، به‌مثابه فرصتی بی‌نظیر برای تجدید قوای کشور و نظام اسلامی است که در انتخاب خدمتگزاران صالح و مردمی و کارگزاران امین، توانمند، دلسوز و انقلابی تبلور می‌یابد.

انتخابات ریاست جمهوری این دوره، در حالی برگزار می‌شود که ایران عزیز، از آزمون‌های سخت و دشوار مقابله با استکبار جهانی، در عرصه دفاعی، امنیتی و سیاسی، سربلند بیرون آمده و به‌عنوان قدرت برتر منطقه‌ای، الهام‌بخش نیروهای آزادی خواه جهان شده است. مردم عزیز ایران اسلامی، در سال‌های گذشته، در برابر جنگ روانی و فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، جانانه مقاومت کرده‌اند و با تحمل رنج و سختی‌های بسیار، سرو قامت و درخشان، برای برداشتن قدم‌های بلندتر در گام دوم انقلاب اسلامی آماده می‌شوند.

اطمینان داریم؛ ملت بزرگ و آگاه ایران اسلامی، باوجود همه گلایه‌ها ودلخوری‌هایی که از کاستی‌ها و ضعف تدبیرها دارند، با درک عمیق و هوشمندانه از شرایط کشور و لزوم مشارکت پرشور و تأثیرگذار، در این مقطع زمانی مهم نیز برگ زرین دیگری در کتاب جهاد، ایثار و مقاومت انقلابی خود ثبت خواهند کرد.

حضور در انتخابات بستر پیشرفت خواهد شد

همچنین شورای اطلاع رسانی گلستان هم با ارسال پیامی از همگان برای انتخابات ۲۸ خرداد دعوت کرد.

در متن این پیام آمده است: انتخابات صحنه اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و جلوه‌ای از مردم سالاری دینی و نماد مشارکت در تعیین سرنوشت و تجلی اراده‌ی سیاسی و اجتماعی یک ملت از مسیر صندوق‌های رأی است و مشارکت در این امر خطیر؛ بی شک منجر به وحدت بیشتر، پویایی اجتماعی و شکوفایی بستر توسعه و پیشرفت خواهد شد.

حضور در میدان انتخابات می‌تواند اقتدار و اعتبار نظام را دو چندان کند شورای اطلاع رسانی استان گلستان از مردم مؤمن و ولایتمدار ایران اسلامی خصوصاً استان گلستان که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره با حضور خود در انتخابات‌های مختلف؛ دین خود را به نظام اسلامی ادا کرده‌اند؛ دعوت به عمل می‌آورد تا با نگاهی هوشمندانه در انتخابات ۲۸ خردادماه امسال مشارکت کرده و حماسه دیگری را برای ایران اسلامی خلق کنند.

مجمع بسیجیان استان گلستان هم با صدور بیانیه ای از مردم خواست تا در انتخابات شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: امت بیداردل با بصیرت ایران اسلامی در حالی خود را آماده حضور در صحنه انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ می‌کند که قاطبه دشمنان اسلام همه توان خود را مصروف کم اهمیت جلوه دادن این حماسه پرشور و نشاط کرده اند.

امت شهید پرور ایران اسلامی بر این باورند که حضور در میدان انتخابات برای تعیین کارگزاری صالح و مؤمن و انقلابی می‌تواند اقتدار و اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر جهانیان دوچندان کند.

دشمنان کور دل بدانند، مردم شریف ایران از زن و مرد و از کوچک و بزرگ و از شیعه و سنی و فرق و اقوام مختلف در اقصی نقاط این سرزمین، عزم خود را جزم کرده و تکلیف خود را همانند گذشته نسبت به اسلام و ایران ادا خواهند کرد.

ایران هیچوقت نخواهد شکست

برخی از هنرمندان و پیشکسوتان استان گلستان هم با زبان هنری از مردم خواستند تاریخ سازی کنند.

ایران سرزمین من… ایران سرزمین ما… فرقی نمی‌کند شناسنامه‌ها را از کجای ایران گرفته باشیم، مهم این است که اهل هر جا و هر قومی که باشیم، با افتخار ایرانی هستیم...

این روزها ایران ما، روزهای سختی را می گذراند… به علل و دلایلش کاری نداریم… سفره مردم کوچک شده… دخل و خرج شأن جفت و جور نیست… دیگر برای هنرِ هنرمند جایی نمانده...

اما یک ایرانی فقط نگاه نمی کند… تلاش و همت می کند… و قهر برایش جایی ندارد… باید نشان داد که ایران هیچ وقت نخواهد شکست.

باید با مردم بود… نفس به نفس… قدم به قدم..... زیرا نفس مردم زندگی راو زنده می کند… نخواهیم گذاشت هنر و فرهنگ از این دیار برود.

دلخوری‌ها تمام می شود… ما هم به همراه مردم همین دیار در ۲۸ خرداد؛ تاریخ ساز خواهیم شد و رأی به سربلندی ایران خواهیم داد...

قهر با صندوق راه چاره نیست

تشکل صنفی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان در آستانه فرا رسیدن زمان انتخابات ۱۴۰۰ با صدور بیانیه ای از عموم شهروندان برای مشارکت گسترده در انتخابات دعوت کرد.

متن بیانیه خانه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان به این شرح است: انتخابات در کشور ما همواره نماد مردم‌سالاری دینی بوده و است، ارج نهادن و دخیل کردن آرای مردمی در اداره امورات کشور یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.

امروز ایران ما از یک سو با تهدیدهای فزاینده خارجی و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم تحقق برخی از اهداف انقلاب در داخل مواجه بوده و در کنار انتخاب دولتی کارآمد برای عبور از بحران‌های پیش‌رو و ترمیم اقتصاد، بیش از همیشه به همدلی، انسجام ملی و مشارکت حداکثری نیازمندیم.

مردم عزیز و انقلابی باید بدانند هر برگ رأی و حضور آگاهانه و با بصیرت آنها در پای صندوق‌ها علاوه بر خنثی‌کردن توطئه‌های اقتصادی و فرهنگی دشمنان، تقویت پایه‌های نظام را به همراه دارد.

خانه مطبوعات استان گلستان به نمایندگی از اهالی رسانه استان از تمام ملت عزیز ایران و هم استانی‌های گرامی دعوت می‌کند تا با مشارکت حداکثری در روز ۲۸ خرداد این روز را روز شکست اهداف دشمنان و منافقان داخلی و خارجی وسرآغاز یک تغییر بزرگ درجهت تحقق اهداف ملت تبدیل کنند.

حضور آگاهانه نویدبخش کشوری مقتدر است

جمعی از مدیران و مسئولان استان هم برای مشارکت حداکثری از مردم خواستند تا میدان را خالی نگذارند.

رئیس کل دادگستری گلستان در این خصوص بیانیه ای صادر کرد, در بخشی این پیام آمده: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را فرصتی برای تجلی اراده ملی و حراست از مردم سالاری دینی است، امروز بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه عمر انقلاب اسلامی، معاندین و دشمنان این مردم و کشور برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کم رنگ جلوه دادن مشارکت در انتخابات، هم صدا شده اند، غافل از اینکه مردم همیشه در صحنه ایران بار دیگر یک روز به یادماندنی را در صفحه تاریخ این کشور ثبت خواهند کرد.

حضور حداکثری و آگاهانه مردم قدرشناس در پای صندوق‌های رأی همچون گذشته نویدبخش کشوری مقتدر و باعزت است و تصمیم عاقلانه هر یک از ما، علاوه بر حفظ اقتدار نظام، تعیین کننده و سازنده اعمال این دنیا و آخرت ما خواهد بود.

مردم درک عمیقی از شرایط کشور دارند

فرمانده و نماینده ولی فقیه سپاه نینوا گلستان هم در پیام مشترکی از ۲۸ خرداد به لیله القدر سیاسی انقلاب اسلامی ایران نام بردند.

در این پیام آمده است: شرکت در انتخابات نه فقط یک وظیفه اجتماعی و ملی است، بلکه یک وظیفه شرعی اسلامی و الهی است که شکست در آن، شکست جمهوری اسلامی است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است و وسوسه در آن از شیطان بلکه عمال شیطان بزرگ است.

امروز در آستانه تصمیمی بزرگ برای کشور عزیزمان قرار داریم و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم با هیاهوی رسانه‌ای، تمام توان خود را به کار گرفته اند که انتخابات با عدم استقبال مردم و حضور کمرنگ آنان مواجه شود.

به توفیق الهی آحاد مردم شریف و فهیم استان گلستان با وحدت کامل بین اقوام و نصب العین قرار دادن وصایای ارزشمند امام راحل (ره) و تأسی به سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و چهار شهید استان، با لبیک رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و درک عمیق شرایط حساس و سرنوشت ساز کنونی، حماسه حضور پرقدرت، همگانی و حداکثری خود در انتخابات ۲۸ خرداد را رقم خواهند زد؛ این حضور گسترده، اقتدار ملت ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و به لطف خداوند به زودی افول آمریکا و نابودی اسرائیل را خواهیم دید.

فرمانده انتظامی استان گلستان هم با صدور بیانیه ای از مردم شریف و بصیر گلستان دعوت کرد با حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی بار دیگر دشمنان نظام را ناامید کنند.

در این بخشی از این پیام آمده است: ۲۸ خرداد؛ آزمونی بزرگ برای ملت ایران است تا با عمل به وظیفه شرعی، قانونی و انقلابی خود و حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر حماسه‌ای عظیم خلق کرده و مشتی محکم بر پیکر یاوه گویان وارد کنند.

انتظامی گلستان از مردم انقلابی و آگاه استان دعوت می‌کند با حضور هر چه گسترده‌تر در انتخابات، بار دیگر اقتدار ایران سربلند اسلامی را به رخ دشمنان قسم خورده نظام مقدس اسلامی کشیده و این بار نیز با حضور تعیین کننده خود، پشتیبان محکمی برای جمهوری اسلامی ایران باشند.