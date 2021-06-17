تشکیل دولت انقلابی در تراز نظام با مشارکت پرشور مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در وبینار تجلی مشارکت مردمی که به میزبانی دانشگاه فنی و حرفهای سمنان برگزار شد، با بیان اینکه کلیدواژههای اصلی در بحث انتخابات، مشارکت حداکثری پای صندوقهای رأی و تشکیل دولت انقلابی در تراز نظام اسلامی است، ابراز داشت: دو کلیدواژه اصلی در مبحث انتخابات اصل مشارکت حداکثری پای صندوقهای رأی و دیگری تشکیل دولت انقلابی در تراز نظام اسلامی است
وی تاکید کرد: شکلگیری دولتی کارآمد و انقلابی گامی مهم در برابر فشار حداکثری نظام سلطه و استکباری و گامی بلند برای عملی شدن بیانیه گام دوم انقلاب و گامهای بعدی آن تا تحقق تمدن نوین اسلامی است.
اهمیت مشارکت
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین ادامه داد: حضور حداکثری و مشارکت بالا پای صندوقهای رأی دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را مأیوس و توسعه همه جانبه کشور را به دنبال خواهد داشت.
مهدوی نژاد با تشریح رأی استقرایی و رأی استمراری، رئیس جمهور را در کشورمان نماد اقتدار نظام دانست و بیان کرد: اگر رئیس جمهوری دارای رأی بالایی نباشد و در انتخابات شرکت کنندگان کم باشند نشان دهنده ضعف نظام اسلامی است از سوی دیگر اقتدار و جایگاه نظام جمهوری اسلامی به دنبال حضور حداکثری مردم در انتخابات ایجاد خواهد شد و تثبیت کننده موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقهای و بینالمللی است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه غزه و پایان حکومت ۱۲ ساله نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، بر جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان تاکید کرد و گفت: دشمنان به دنبال کمرنگ نشان دادن حضور مردم پای صندوقهای رأی هستند و برای این هدف از شیوهها و روشهای گوناگون استفاده میکنند اما ملت انقلابی و مردم جمهوری اسلامی ایران ثابت کردهاند همواره به آرمانهای این انقلاب و امام پایبند هستند.
رسالت دانشگاهیان
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان نیز در این وبینار با تاکید بر اینکه دانشگاهیان وظیفه خطیری عهدهدار هستند، بیان داشت: دانشگاهیان با افزایش آگاهی عمومی میتوانند مردم را نسبت به اهداف شوم دشمنان هوشیار کنند و برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات تلاش کنند.
رضا نقدی وظیفه دانشگاهیان را ذیل بیانیه گام دوم، روشنگری، اطلاع رسانی و هم افزایی به بهترین شکل ممکن دانست و بیان داشت: انتخابات یکی از جلوههای افتخارآمیز و مهمّ مردم سالاری دینی برای کسب استقلال و آزادی و برخورداری مردم از حقّ تعیین سرنوشت خویش است.
وی با بیان اینکه این انقلاب و امنیت کشور به راحتی به دست نیامده است و در این راه جوانان بسیار به افتخار شهادت و جانبازی نائل شدهاند و امروز وظیفه ماست که از خون و آرمانهای شهدا و همچنین ارزشهای انقلاب و نظام حراست کنیم، افزود: افزایش شتاب علمی و توجه ویژه به عقب ماندگیهای علمی گذشته در این بیانیه گام دوم ذکر شده و راه جبران این عقب ماندگیها نیز، احساس مسئولیّت بیشتر و کار علمی جهادی است.
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