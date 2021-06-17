شناسنامه ها و کارت های ملی درخواستی آماده تحویل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وفایی پیش از ظهر در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه برای حضور پرشور در انتخابات سازمان ثبت احوال کشور مقدماتی فراهم کرده است، اظهار کرد: بر همین اساس اعلام شد افرادی که پیش از این درخواست تعویض شناسنامه کرده‌اند صادر شده است.

وی با بیان اینکه شناسنامه‌های صادر شده به دفاتر پیشخوان تحویل داده شده است، افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفتری که درخواست خود را ثبت کرده‌اند شناسانه را تحویل بگیرند.

مدیر کل ثبت احوال گیلان در ادامه با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند، گفت: کارت‌های درخواست کنندگان آماده و برای آنها پیامک ارسال شده است و این شهروندان نیز می‌توانند به اداره ثبت احوال مراجعه و کارت را دریافت کنند.

وی ادامه داد: تمام درخواست‌های تعویض، صدور شناسنامه‌های المثنی نوبت اول و دوم و سوم نیز صادر شده و آماده تحویل هستند.

وفایی با اشاره به اینکه در روز انتخابات امکان صدور فوری شناسنامه وجود ندارد، اضافه کرد: در انتخابات امسال احراز هویت رأی دهنده به صورت سیستمی از طریق سازمان ثبت احوال کشور انجام می‌شود لذا امان صدور فوری شناسنامه وجود ندارد

وی ادامه داد: در روز انتخابات ادارات ثبت احوال دایره بوده و در صورت اینکه فردی شماره کد ملی خود را در اختیار ندارد می‌تواند با مراجعه به ادارات به صورت آنلاین شماره را دریافت کند.