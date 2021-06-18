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۲۸ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۲۹

دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

شهروندان شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشند

شهروندان شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشند

تبریز- دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: شهروندان هنگام مراجعه به شعب اخذ رأی شناسنامه و کارت ملی همراه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران از آغاز رأی‌گیری در ۳۵۲۱ شعبه اخذ رأی در سراسر استان خبر داد.

وی ادامه داد: تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان شرقی، سه میلیون و ۴۵ هزار نفر است که از این تعداد، ۷۰ هزار نفر رأی‌اولی هستند.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات شورای شهر در تبریز، کاملاً الکترونیکی است، افزود: ممکن است در برخی شعب، تأخیرهای موقتی در راه‌اندازی سیستم‌ها وجود داشته باشد.

محمدزاده افزود: شهروندان تبریزی هنگام مراجعه به شعب اخذ رأی، شناسنامه، کارت ملی و کد چهار رقمی نامزدهای مد نظر خود را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 5237652

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