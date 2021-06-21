مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدام قابل تحسین وزارت بهداشت در آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها که منجر به حذف انحصار در صدور مجوز تأسیس داروخانه شده است، گفت: در طرح اصلاح مجوزهای کسب و کار که در کمیسیون ویژه جهش تولید مطرح بود، رفع قوانین انحصاری در تأسیس داروخانه‌ها نیز از موارد مورد بررسی بود. برای تأسیس داروخانه در آئین نامه قبلی محدودیت‌هایی وجود داشت، که اساساً باعث شده بود مجوز داروخانه با قیمت‌هایی بسیار بالا در بازار سیاه مجوزها خرید و فروش شود. درحالیکه مجوز تأسیس داروخانه هیچ امتیاز ویژه‌ای نیست چراکه در تأسیس داروخانه، هر داروخانه استانداردهایی را داراست و همواره متخصص داروسازی باید در داروخانه وجود داشته باشد، لذا طبق چارچوبی که قانون مقرر می‌کند، اگر کسانی بتوانند استاندارد لازم در داروخانه‌ها را رعایت کنند و شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند به این کسب و کار وارد شده و کسب و کار خود را فعال کرده و در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی درباره تأثیر آئین نامه جدید در کیفیت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان، افزود: وجود انحصار در بحث داروخانه‌ها هزینه ارائه خدمات را بالا می‌برد و این هزینه‌ها به طور ناعادلانه‌ای به مردم تحمیل می‌شود و مردم باید این هزینه را بپردازند، زیرا وقتی با رعایت استانداردها و سنجش صلاحیت‌های لازم مجوز تأسیس داروخانه به افراد شایسته داده شود، رقابت ایجاد شده میان داروخانه‌ها سبب افزایش کیفیت خدمات و رقابت در قیمت‌ها می‌شود و اینگونه محدودیت‌های جغرافیایی، فاصله‌ای، جمعیتی و غیره به طور جدی مانع ورود افراد به کسب و کار، مانع آزادی انتخاب شغل است و در نتیجه هزینه ارائه خدمات به مردم را بالا خواهد برد.

طغیانی با اشاره به خدماتی که در نتیجه اجرای آئین نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها به مردم می‌رسد، گفت: دانش آموختگان زیادی در رشته‌های داروسازی هستند که بسیاری از این‌ها به حق صلاحیت و امکانات قابل قبولی برای اداره موفق داروخانه را نیز دارند و اگر به این افراد امکان تأسیس داروخانه و ورود به این بازار داده شود، به میزان قابل توجهی تأثیر مثبتی در اشتغال‌زایی دانشجویان رشته‌های مرتبط داشته و به رشد صنعت دارویی ما کمک شایانی خواهد کرد. اما این فضا که در آئین نامه قبلی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت به عبارتی مسدود شده و ورود این افراد به بازار دارویی را محدود کرده بود، با حذف موانع تأسیس داروخانه در آئین نامه جدید و با رعایت صلاحیت‌های لازم که ذره‌ای نباید در آن کوتاهی رخ دهد، داروخانه‌ها می‌توانند وارد یک رقابت سالم شده و خدمات بهتر و ارزان‌تری را به مردم ارائه دهند.

وی درباره محدودیت‌های موجود بر سر راه تأسیس داروخانه‌های جدید توضیح داد: این محدودیت‌ها در مشاغل مختلف وجود دارد و بخشی از آنکه مربوط به صلاحیت افراد در دریافت مجوز است به حق بوده و نباید نادیده انگاشت ولی بخشی از محدودیت‌ها که مربوط به حدنصاب جمعیتی، حدفاصله‌ای و جغرافیایی است هیچ توجیهی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان در خصوص ایجاد یک درگاه واحد ملی برای صدور مجوزها، توضیح داد: درگاه واحد برای صدور مجوزها امری لازم است و باید پیگیر ایجاد آن بود. درگاه واحد جهت صدور مجوزها در قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود فضای کسب و کار نیز آمده است، که طبق این درگاه واحد اخذ مجوزها، هدف اصلی این است که فرد درگیر دستگاه‌های مختلف مربوط به مجوزها، استعلامات و غیره نشده و با ثبت و تحویل اطلاعات و مدارک لازم در درگاه ملی صدور مجوز کسب وکارها، دیگر استعلامات در پشت این درگاه بین سازمان‌ها و نهادها اتفاق بیافتد. متأسفانه درحالیکه این موضوع حکم ستاد ملی کرونا، حکم دولت الکترونیک در برنامه توسعه و نیز یکی از احکام مهم بهبود فضای کسب و کار در کشور است، خیلی از سازمان‌ها در برابر ایجاد آن مقاومت می‌کنند.