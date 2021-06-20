۴۶۱ هزار نفر در استان بوشهر در انتخابات شرکت کردند

خسرو دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت ۷۷.۸۵ درصدی مردم استان بوشهر در انتخابات، اظهار داشت: ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ نفر در استان بوشهر در این انتخابات شرکت کردند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: میزان حضور مردم استان بوشهر در انتخابات ۹ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

وی افزود: در استان بوشهر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رأی معادل ۶۷.۳۰ درصد کل آرا و محسن رضایی میر قائد ۴۳ هزار و ۶۹ رأی معادل ۹.۳ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.

دهقانی بیان کرد: عبدالناصر همتی نیز با ۳۲ هزار و هشت رأی معادل ۶.۹ درصد و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی ۱۰ هزار و ۴۷۱ رأی برابر با ۲.۲۷ درصد از کل آرای انتخابات ۲۸ خرداد را به خود اختصاص دادند.

وی بیشترین مشارکت در استان بوشهر را مربوط به تنگستان و دیر با بیش از ۷۷ درصد عنوان کرد و ادامه داد: هنوز جمع‌بندی کامل انتخابات شورای شهر بوشهر انجام نشده است.