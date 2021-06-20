  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۹:۴۸

دبیر ستاد انتخابات بوشهر:

۴۶۱ هزار نفر در استان بوشهر در انتخابات شرکت کردند

۴۶۱ هزار نفر در استان بوشهر در انتخابات شرکت کردند

بوشهر - دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه میزان حضور بوشهری‌ها در انتخابات بیش از میانگین کشوری بوده است، گفت: بیش از ۴۶۱ هزار نفر در استان بوشهر در انتخابات شرکت کردند.

خسرو دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت ۷۷.۸۵ درصدی مردم استان بوشهر در انتخابات، اظهار داشت: ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ نفر در استان بوشهر در این انتخابات شرکت کردند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: میزان حضور مردم استان بوشهر در انتخابات ۹ درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

وی افزود: در استان بوشهر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رأی معادل ۶۷.۳۰ درصد کل آرا و محسن رضایی میر قائد ۴۳ هزار و ۶۹ رأی معادل ۹.۳ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.

دهقانی بیان کرد: عبدالناصر همتی نیز با ۳۲ هزار و هشت رأی معادل ۶.۹ درصد و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی ۱۰ هزار و ۴۷۱ رأی برابر با ۲.۲۷ درصد از کل آرای انتخابات ۲۸ خرداد را به خود اختصاص دادند.

وی بیشترین مشارکت در استان بوشهر را مربوط به تنگستان و دیر با بیش از ۷۷ درصد عنوان کرد و ادامه داد: هنوز جمع‌بندی کامل انتخابات شورای شهر بوشهر انجام نشده است.

کد مطلب 5240416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها