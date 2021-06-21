انتشار یک کتاب پژوهشی درباره موسیقی/ با یک تیر چند نشان بزنید

شهاب منا پژوهشگر، نویسنده و ناشر موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازهترین فعالیتهای موسیقایی اش توضیح داد: کتاب «گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک» نوشته هوبرت کاپِل، با ترجمه خشایار تقیپور و مقابله و ویرایش بنده توسط نشر خنیاگر به تازگی منتشر شد. این کتاب نتیجه چهل سال تدریس و بیش از دو دهه ممارست هوبِرت کاپِل، گیتاریست بینالمللی آلمانیتبار و یکی از تأثیرگذارترین معلمان گیتار زمانه ما، در نگارش مِتُد برای تکنیک گیتار کلاسیک است که حجم عظیمی از دانش را در خود جای داده و حاوی تجربه و ازخودگذشتگی یک تکنواز و معلم بزرگ است. کتاب حاضر در سال ۲۰۱۵ به زبان آلمانی منتشر شده و بلافاصله به زبان انگلیسی برگردانده شده است که هم اکنون ترجمه آن از نسخه انگلیسی به علاقهمندان فارسیزبان ارائه میشود.
وی افزود: کتاب گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک شامل سه بخش است که بخش نظریِ اول با راهنماییهایی مؤثر برای تمرین روشمند شروع میشود و پس از آن توالیهای حرکت سیستم دست- بازو و همچنین چگونگی تولید یک صدای خوب را مورد بررسی قرار میدهد. بخش عملی دوم هم حاوی تمرینهای جامعی است که با مِتُدهای مناسب و هدفمند و توضیحاتی آموزنده همراهی شده و تقریباً همه تکنیکهای گیتار مدرن را پوشش داده است. بخش نظری سوم نیز عناوینی نظیر تکنیکهای انگشتگذاری، کوککردن ساز، تمرینهای حافظه و ذهن، مقابله با ترس از صحنه و همچنین راهنمای تمرینهای تکنیکی برای تمرین روزانه را در خود جای داده است. ضمن اینکه تمامی تمرینها بهترتیب از آسان به سخت مرتب شدهاند و به همین دلیل این کتاب برای کسانی که هنوز در تکنیکهای گیتار حرفهای نیستند بسیار مناسب است. یک معلم گیتار میتواند این کتاب تکنیک گیتار را تقریباً برای هر سطح هنرجویی، چه بهعنوان کتاب مکمل و چه مجزا، استفاده کند.
خشایار تقی پور مترجم کتاب «گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک» نیز درباره این کتاب نوشته است: «حتماً تا به امروز مَثَل معروف «یک تیر و دو نشان» را شنیدهاید! اکنون این امکان برای شما گیتارنوازان جوان فراهم شده تا با یک تیر چند نشان بزنید! کتابی که هماکنون پیشِروی شماست یکی از جامعترین کتب در زمینه تکنیک گیتار کلاسیک است. از سادهترین تمرینات آرپژ تا تمرینات انگشت کوچک (c)، از چگونگی رویارویی با ترس از صحنه تا روشهای نوین حفظکردن قطعات، تمرینات گام سِگوویا بهصورت اصلاحشده، تمرینات باره و حتی مطالب جزئیای، مانند چگونگی حرکت مفاصل دست بههنگام ضربهزدن، همه و همه، بهصورت یکجا و با جزئیات کامل در این کتاب توضیح داده شدهاند. مطالب تکنیکی موجود در این کتاب هنرجو را از هر کتاب تکنیک دیگر موجود در بازار بینیاز میکند. به عقیده اینجانب، تنها کتاب موردِنیاز شما برای استادی در تمامی تکنیکهای نوین گیتار کلاسیک «گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک»، اثر هوبِرت کاپِل است.»
در معرفی هوبرت کاپل هم آمده است: «هوبرت کاپِل یکی از اندک نوازندگان بینالمللی آلمانیتبار گیتار است که بسیار مورد تحسین قرار گرفته است. تفسیرهای خارقالعاده او در اجرای گیتار کلاسیک استانداردهای جدیدی را وضع کردهاند. امروزه او الگویی برای تمامی گیتارنوازان جوان است. از زمانی که تنظیم گیتار او از پارتیتای ششم پیانو، اثر یوهان سباستین باخ، احساسی کلاسیک را خلق کرد («برخی از بهترین قطعات باخ که تاکنون بر گیتار شنیده شدهاند»، کولین کوپِر از مجله گیتار بریتانیا)، تور کنسرتهایش او را بهعنوان تکنواز گیتار، تکنواز با اُرکستر و آنسامبلهای موسیقی مجلسی به سراسر اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا و آسیا کشانده است.
بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین معلمان گیتار زمانه ما، هوبرت کاپِل برای اولینبار بیش از صد رقابت بینالمللی در کنسرواتوار موسیقی و رقص کُلن، آکادمی موسیقی کوبلنز و آکادمی بینالمللی گیتار کوبلنز ارائه کرده است. علاوهبر این، او در دانشگاهها و کنسرواتوارهای مشهوری چون دانشگاه یِیل، آکادمی رابین اورشلیم، آکادمی سلطنتی کوپنهاگ، کنسرواتوار بوستون، کنسراتوار هاگ و… همچنین در فستیوالهای موسیقی و گیتار در سراسر جهان نیز به تدریس مشغول است. هوبرت کاپِل همچنین بهعنوان داور و هیئت ژوری در بسیاری از رقابتهای برجسته گیتار شرکت میکند.»
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