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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۳

سلیمی در تذکری:

کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده اخلال در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ورود کند

کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده اخلال در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ورود کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده اخلال در برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ ورود کند تا مشخص شود این اخلال عمدی یا غیرعمدی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در تذکری گفت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری درباره تشکر از حضور مردم در انتخابات و اشاره ایشان به اخلال در روند برگزاری انتخابات، کمیسیون اصل ۹۰ موضوع اخلال در برگزاری انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود:باید مشخص شود این اخلال عمدی بوده یا غیر عمدی.

در ادامه خاندوزی نماینده مردم تهران نیز ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات در شرایط سخت کرونایی و معیشتی، گفت: باید کارشکنی مجریان انتخابات در جریان اخذ رأی در ساعات ابتدایی برگزاری فرآیند انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت نیز ضمن تشکر از حضور مردم در انتخابات، گفت: از همه کسانی که صحنه انتخابات را رقابتی و گرم کردند خصوصا آقای قاضی زاده هاشمی که از همکاران عزیز ما در مجلس هستند، تشکر می کنیم.

کد مطلب 5240597

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