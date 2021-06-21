نسخه جدید اندروید پیام رسان آیگپ رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیگپ، شبکه خدمات اجتماعی آیگپ پیامرسانی با امکانات متنوع است که امروز از نسخه جدید اندروید خود با هدف بهبود و ارتقای عملکرد در نسخه قبلی رونمایی کرده است.
در این نسخه تغییرات و بهبودهایی نسبت به نسخه قبل ایجاد و امکانات جدیدی نیز اضافه شده است. برخی از امکانات و تغییراتی که به نسخه جدید آیگپ افزوده شده شامل موارد زیر است:
- اضافه شدن نوار ابزار کاربردی جدید
- بهبود در تاریخچه پیامها
- تغییر پخش کننده فایلهای ویدئویی
- تغییر آهنگ انتظار و تماس
- بهبود تجربه کاربری نمایش فایلهای گرافیکی
- بهبود ساختار آپلود و دانلود
- بهبود فشردهسازی فایل در زمان ارسال
- حل مشکل ذخیرهسازی فایلهای متحرک دارای متن در گالری
- حل مشکل لود شدن مجدد نمایهها پس از پاکسازی حافظه
- حل مشکل نمایش نام فرستنده در کانال با فعالسازی در تنظیمات
- حل مشکل ساخت لینکهای شامل کلمات فارسی
- چک کردن اجازه دسترسی به فایلها در هنگام اشتراکگذاری فایل
نسخه ۲.۲.۱ در سایت آیگپ و یا مارکتهای رسمی اندروید در دسترس است.
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