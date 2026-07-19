  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷

گرامیداشت شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه کرمانشاه

گرامیداشت شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه کرمانشاه

کرمانشاه - یاد و نام شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه «نحن منتقمون» با حضور مردم انقلابی کرمانشاه گرامی داشته شد.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6893027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها