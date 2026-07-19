https://mehrnews.com/x3cBV3 ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ کد مطلب 6893027 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۷ گرامیداشت شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه کرمانشاه کرمانشاه - یاد و نام شهدای مدافع وطن در اجتماع شبانه «نحن منتقمون» با حضور مردم انقلابی کرمانشاه گرامی داشته شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6893027 کپی شد مطالب مرتبط شعار «هیهات منالذله» در اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه دعای فرج با نوای جمعی مردم در اجتماع «نحن منتقمون» کرمانشاه «ما مسلح به سلاح «اللهاکبر» هستیم» در کرمانشاه طنینانداز شد یکصد و چهلمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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