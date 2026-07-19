به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری با تشریح شرایط تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، از مردم، بازیکنان و کادر فنی تیم ملی قدردانی کرد.

قلعه‌نویی در ابتدای صحبت‌های خود اظهار کرد: از مردم کشورمان تشکر می‌کنم و به‌ویژه از مقاومت مردم جنوب کشور قدردانی دارم. بسیار خوشحالیم که توانستیم کاری کنیم تا دنیا هم مظلومیت و هم اقتدار ایران را متوجه شود. من خودم را شرمنده بازیکنان تیم ملی می‌دانم؛ آنها ایثار کردند و پای همه چیز ایستادند.

وی ادامه داد: کاری کردیم که همه ایرانی‌ها، چه در داخل کشور و چه خارج از ایران، هم‌قسم شوند و در ورزشگاه‌های آمریکا از تیم ملی حمایت کنند.

سرمربی تیم ملی درباره شرایط آماده‌سازی این تیم پیش از جام جهانی گفت: با وجود تمام مشکلات، تا دو هفته قبل از اعزام به جام جهانی اصلاً نمی‌دانستیم باید به آمریکا برویم یا مکزیک.

وی با قدردانی از مسئولان و مردم مکزیک افزود: از مردم و دولت مکزیک و همچنین مردم شهر تیخوانا تشکر ویژه دارم. زمانی که در اردوی ترکیه بودیم متوجه شدیم باید راهی تیخوانا شویم و بلافاصله پس از تصمیم برای سفر، کمپ محل اقامت ما در ترکیه به تیم دیگری واگذار شد.

قلعه‌نویی درباره مشکلات سفر به آمریکا نیز اظهار داشت: قصد داشتیم دو شب زودتر از نخستین مسابقه وارد آمریکا شویم اما چنین اجازه‌ای به ما داده نشد. برخی نیز از این موضوع سوءاستفاده کردند و گفتند در لیگ برتر هم تیم‌ها ۲۴ ساعت قبل از مسابقه به شهر میزبان می‌روند، در حالی که این افراد بدون مطالعه و از روی عصبانیت صحبت کردند.

وی ادامه داد: شب قبل از نخستین بازی جام جهانی، بخش زیادی از کارهایی که انجام دادم اصلاً ارتباطی به مسائل فنی نداشت. در دوره‌های گذشته بهترین امکانات و کمپ‌ها در اختیار تیم ملی قرار داشت و در جام جهانی ۲۰۱۴ هم با کسب تنها یک امتیاز از آن تیم به عنوان قهرمان ملی یاد شد، اما امروز برخی افراد سعید الهویی را که فردی تحصیل‌کرده است، فقط به خاطر اینکه گفته بود برای مسابقات چند برنامه و پلن داشتیم، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

سرمربی تیم ملی با اشاره به مشکلات موجود گفت: مشکلات زیادی وجود داشت اما من نمی‌خواهم با فرار رو به جلو از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم. در عین حال جا دارد از مهدی تاج و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال بابت حمایت‌هایشان تشکر کنم.

وی درباره برنامه دیدارهای تدارکاتی نیز گفت: قرار بود برای برگزاری یک مسابقه دوستانه با اسپانیا راهی این کشور شویم اما به دلیل شرایط جنگی، نه تنها اسپانیا بلکه تیم‌های مقدونیه و پورتوریکو نیز حاضر به انجام بازی دوستانه با ایران نشدند.

قلعه‌نویی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی تلاش کردیم نه فدراسیون فوتبال را تحت فشار قرار دهیم، نه مسائل فنی را کنار بگذاریم و نه با بهانه‌جویی از مسئولیت فرار کنیم. پنج یا شش روز پیش از دیدار با نیوزیلند به تیخوانا رفتیم و حتی خودم با وجود چند عمل جراحی که انجام داده بودم، چون برای همه اعضای تیم صندلی بیزینس کلاس وجود نداشت، روی صندلی اکونومی نشستم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از برخی منتقدان اظهار کرد: عده‌ای در روزهای جنگ فعالیت خود را متوقف کرده بودند اما همزمان با جام جهانی شدیدترین حملات را علیه تیم ملی انجام دادند. برای من جای تعجب دارد که چرا برخی مسئولان و مدیران به این افراد تریبون می‌دهند. من هیچ‌گاه فرار رو به جلو نکردم و می‌توانستم تمام مسئولیت‌ها را متوجه فدراسیون فوتبال کنم اما چنین کاری انجام ندادم.

سرمربی تیم ملی همچنین گفت: یکی از پیشکسوتان گفته بود مردم این تیم ملی را دوست نداشتند، اما برای من این حرف عجیب بود. اگر مردم تیم ملی را دوست نداشتند، پس چرا هنگام برگزاری مسابقات، رستوران‌ها و اماکن عمومی مملو از جمعیتی بود که بازی‌های تیم ملی را دنبال می‌کردند؟

قلعه‌نویی در ادامه خاطرنشان کرد: خودم را در برابر مردم مسئول می‌دانم. پاداشی که قرار بود ۱۴ ماه قبل دریافت کنیم، با پیگیری مهدی تاج پرداخت شد. مطمئن هستم کاری که این تیم انجام داد، در سال‌های آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پس از دیدار برابر بلژیک نیز صراحتاً اعلام کردم که تعویض‌های من خوب نبود. شجاعت پذیرفتن اشتباهاتم را دارم و از همه مردم و افراد منصف تشکر می‌کنم. اگر باعث شدم شرمنده مردم شوند، از آنها عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به برخی حواشی پیرامون خود گفت: ۴۰ سال است ساعت را در دست راست خود می‌بندم و این ساعت برای من نماد وقت‌شناسی است. نمی‌دانم اگر به جای ساعت، با کت‌وشلوار گردنبند می‌انداختم، از نظر برخی آدم بهتری محسوب می‌شدم یا خیر.