فرصت طلایی والیبال ایران برای جهش در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز در آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف ترکیه می‌رود؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت نتیجه، از نظر رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال نیز برای شاگردان روبرتو پیاتزا ارزش ویژه‌ای دارد.

ایران در حال حاضر با قرار گرفتن در رتبه هجدهم رنکینگ جهانی، مقابل تیم نهم جهان صف‌آرایی خواهد کرد و به همین دلیل، کسب پیروزی برابر ترکیه می‌تواند امتیاز قابل توجهی را به مجموع امتیازات ملی‌پوشان اضافه کند.

بر اساس سیستم امتیازدهی فدراسیون جهانی والیبال، در صورت پیروزی ایران با نتیجه ۳ بر صفر، ۱۳.۳۱ امتیاز به رنکینگ تیم ملی اضافه می‌شود. برد ۳ بر یک، ۱۰.۸۱ امتیاز و پیروزی ۳ بر ۲ نیز ۸.۳۱ امتیاز برای ایران به همراه خواهد داشت.

در مقابل، اگر ترکیه برنده مسابقه شود، میزان امتیاز از دست رفته ایران به اختلاف نتیجه بستگی دارد. شکست ۳ بر صفر، ۶.۶۹ امتیاز، باخت ۳ بر یک، ۴.۱۹ امتیاز و شکست ۳ بر ۲ نیز ۱.۶۹ امتیاز از امتیازات رنکینگ ایران کسر خواهد کرد.