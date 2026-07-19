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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون معوقات

واریز حقوق تیرماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون معوقات

پرداخت حقوق مربوط به تیرماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به تیر ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی تیر، از اول مرداد ماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

کد مطلب 6892488
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • بی نام و نشان IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      5 0
      پاسخ
      واقعا چرا و به چه علت قیمت ها هر روزگرانتر از قبل می شود.
      • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
        0 0
        به علت جبران کسری بودجه ، تحریمها ،جنگ و....
    • حسین IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      4 0
      پاسخ
      سلام چرا مطالبات فروردین و اردیبهشت ماه را پرداخت نمی کنید این حق الناس هست

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