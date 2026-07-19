عطوان بررسی کرد: دلایل شکست آمریکا در آغاز مجدد جنگ با ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر ،عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید در وبگاه اینترنتی رای الیوم نوشت که نهاد نظامی آمریکا از همان ابتدای جنگ افروزی و تجاوز به ایران، مخالفت صریح خود را با نیت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با آغاز این جنگ با هدف تسلط بر تنگه هرمز و کشتیرانی بین‌المللی در آن اعلام کرد. ارتش آمریکا بر لزوم پایبندی دقیق به اصول دکترین نظامی جدید پنتاگون تأکید داشت که تصریح می‌کند باید از رویارویی نظامی تا حد امکان اجتناب کرد و اگر آمریکا ناگزیر به حمله بود، جنگ باید کوتاه، سریع و با خسارات مادی و انسانی محدود باشد.

تعداد قابل توجهی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات نظامی که بیش از ۲۵ ژنرال هستند، مخالفت خود را با بی‌مبالاتی ترامپ و تسلیم شدن او در برابر کمپین‌های فریب رژیم صهیونیستی ابراز و اعلام کردند که ترامپ و حامیانش در ارتش، در پی این بی توجهی یا باید استعفا دهند یا از سمت خود برکنار خواهند شد.

نقض «یادداشت تفاهم» حاصل‌ شده میان ترامپ و طرف ایرانی که از طریق میانجی‌گران پاکستانی به دست آمد؛ نشان می دهد که ارتش آمریکا بار دیگر در «تله بزرگ ایران» افتاده است؛ تله‌ای که به شکلی دقیق طراحی شده و محوریت آن، «جنگ فرسایشی منطقه‌ای بلندمدت» است.

عطوان می افزاید که دو شاخص وجود دارد که تأیید می‌کند ارتش آمریکا در این جنگ پیروز نشده و به تبع آن، طرف ایرانی حداقل تا به این لحظه شکست نخورده است:

الف: اعلام وزارت جنگ آمریکا مبنی بر افزایش شمار مجروحان ارتش این کشور در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه به ۴۲۷ نفر در ۱۰ روز گذشته از درگیری‌ها.

ب: اعلام سپاه پاسداران ایران مبنی بر انهدام دو نفت‌کش که با مین‌های دریاییِ کاشته‌ شده در مسیر غیررسمی تنگه هرمز برخورد کردند و همچنین متوقف کردن چهار نفت‌کش دیگر توسط قایق‌های مسلح سپاه که قصد داشتند بدون مجوز ایران از گذرگاه عبور کنند.

به نوشته این مقاله، وزارت جنگ آمریکا ماهیت و میزان خطرناک بودن این جراحات در صفوف ارتش خود را که به وقوع آن اعتراف کرده، فاش نکرده است. همچنین از اعتراف به کشته‌ها خودداری کرده و تنها به اعلام تعداد مجروحان بسنده کرده است؛ اقدامی که یک «پنهان‌کاری حساب‌شده» برای تداوم فریب افکار عمومی آمریکا و کتمان حقایق است، زیرا آن‌ها به حساسیت این موضوع و نقش آن در تحریک خشم عمومی مانند جنگ‌های پیشین آمریکا در عراق، افغانستان و ویتنام آگاه‌ هستند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعتراف کرده که ۳۵ فروند هواپیمای آمریکایی در این جنگ سقوط کرده‌اند که از جمله آنها، یک جنگنده بسیار پیشرفته «اف-۱۵»، هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیما «آواکس» برای رصد دوربرد است که قیمت هر یک از آن‌ها ۳۰۰ میلیون دلار یا بیشتر است.

به نوشته رأی الیوم، شاخص دوم، یعنی وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز نشان می دهد که خبر انهدام یا آسیب دیدن دو نفت‌کش و توقف چهار نفت‌کش دیگر توسط حملات سپاه، تاکید ایران بر بستن کامل تنگه، مختل کردن کشتیرانی در آن و عبور نکردن حتی یک قطره نفت از آن را بر خلاف اظهارات دروغین ترامپ، تأیید می‌کند.

درست است که ارتش آمریکا زیرساخت های غیرنظامی ایران مانند پل‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط آهن (به‌ویژه در شهرها و جزایر جنوبی ایران) را بمباران کرده و خسارات سنگینی به آن‌ها وارد آورده است، اما این نیز درست است که پاسخ ایران سریع بوده و اکثر پایگاه‌های آمریکا در ساحل غربی خلیج فارس منهدم شده اند و بمباران نیروگاه‌های برق و آب‌شیرین‌کن در کشورهای عربی و گسترش دایره اهداف نظامی با اضافه کردن اردن به پایگاه «العدید» در قطر و سایر پایگاه‌های آمریکا در کویت، مقر ناوگان پنجم در بحرین، و خوابگاه‌های هواپیماهای جنگی و مقرهای اطلاعات نظامی آمریکا در اردن و کردستان عراق تداوم دارد.

عطوان در پایان تصریح کرد که آمریکا تمام جنگ‌های خود در خاورمیانه را از عراق گرفته تا افغانستان باخته است و جنگش در ایران نیز استثنا نخواهد بود. ایران، بر خلاف افغانستان و عراق، یک «کشور در آستانه هسته‌ای شدن» است، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ارتش منطقه را دارد، پیشرفته‌ترین موشک‌ها و همچنین پهپادها و زیردریایی‌ها را تولید می‌کند؛ همچنین نیروی انسانی قدرتمند و هزاران مین دریایی در اختیار دارد. صنایع نظامی ایران به واردات سلاح از خارج وابسته نیست و حملات موشکی و پهپادی‌اش به رژیم صهیونیستی، چه در این جنگ و چه در جنگ ۱۲ روزه پیش از آن، قوی‌ترین دلیل برای تأیید این ادعا است.