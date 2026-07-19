https://mehrnews.com/x3cBSX ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6892974 استانها کردستان استانها کردستان ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ حماسه مردم بیجار در اجتماعات خیابانی بیجار- مردم دیار گروس حماسه دیگری از حضور را در حمایت از انقلاب اسلامی رقم زدند. دریافت 26 MB کد مطلب 6892974 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی موج حضور مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران تداوم حضور حماسی مردم رودسر در خیابان اجتماع حماسی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی اجتماع مردم دیار گروس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برگزار شد برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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