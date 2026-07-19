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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

حماسه مردم بیجار در اجتماعات خیابانی

حماسه مردم بیجار در اجتماعات خیابانی

بیجار- مردم دیار گروس حماسه دیگری از حضور را در حمایت از انقلاب اسلامی رقم زدند.

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کد مطلب 6892974

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