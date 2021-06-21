چین با تهدید انزوای بین المللی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساوت چاینا مورنینگ پست، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که اگر چین در تحقیقات مرتبط با منشاء کرونا همکاری نکند، با انزوا در جامعه بین‌المللی مواجه خواهد شد.

سالیوان گفت: این همان کار دیپلماتیک است؛ هدایت کشورهای جهان و فشار سیاسی و دیپلماتیک روی چین که اصلی ترین بخش تلاش ما است تا در نهایت پکن را مقابل یک انتخاب سخت قرار دهیم و آن اینکه یا به شکل مسئولانه ای اجازه تحقیقات درباره منشاء کرونا را می دهید یا اینکه با انزوا در جامعه بین المللی مواجه می شوید.

مشاور امنیت ملی آمریکا توضیح نداد که پکن چطور در جریان تحقیقات قبلی اجازه شفافیت نداده بود، به ویژه اینکه پکن به تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اجازه تحقیقات داد.

این در حالی است که تیم کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به این نتیجه رسیده که بعید است ویروس از یک آزمایشگاه نشات گرفته باشد و شاید این پاندمی مرگبار از طریق حیوانات وحشی به انسان منتقل شده است.

مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین دیروز یکشنبه به شبکه خبری سی.ان.ان گفت: در شرایطی که واشنگتن خواستار تحقیقات درباره منشاء کرونا است، تهدید یا اولتیماتومی علیه چین صادر نمی کند.