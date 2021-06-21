برگزاری انتخابات پارلمانی در اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، انتخابات پارلمانی اتیوپی از صبح امروز دوشنبه در این کشور آغاز شد. این ششمین انتخابات سراسری از زمان تصویب قانون اساسی ملی این کشور در سال ۱۹۹۴ است.

در این انتخابات ۳۶ میلیون رأی دهنده واجد شرایط، ۵۴۷ نماینده پارلمان و ۱۱۲ عضو فدرال و نیز اعضای شوراهای محلی را تعیین می‌کنند و ۴۷ حزب سیاسی و چندین نامزد مستقل برای کرسی های پارلمان فدرال و شوراهای محلی اتیوپی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

پارلمان اتیوپی از دو بخش تشکیل شده است یکی مجمع نمایندگان مردم و دیگری فدرال که شامل نمایندگانی از همه طیف‌ها در اتیوپی است.

انتخابات سراسری اتیوپی تاکنون دو مرتبه یکبار به دلیل شیوع کرونا و بار دوم جهت دادن فرصت بیشتر به کمیته انتخابات به تعویق افتاده بود.

برخی از احزاب مخالف، این انتخابات را تحریم کرده‌اند و انتخابات در برخی مناطق از جمله در منطقه تیگرای که از سال گذشته صحنه نبرد خونین شورشیان با نیروهای دولتی بوده، فعلاً برگزار نمی‌گردد.

اتیوپی از نظر جمعیت دومین کشور بزرگ آفریقا است و این مساله اهمیت ویژه‌ای به انتخابات این کشور به خصوص در منطقه شاخ آفریقا که شاهد وضعیت آشفته و ضعف در زمینه دموکراسی است می‌دهد.