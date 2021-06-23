به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استفاده از صفحات و فناوری‌های خورشیدی برای جدا کردن نمک آب و حتی برخی املاح آلوده آن در سال‌های اخیر متداول شده است. اما هنوز هم امکان ارتقای این فناوری وجود دارد.

مهندسان دانشگاه ویرجینیا تک یک درخت مصنوعی ابداع کرده‌اند که بر مبنای کارکرد درخت‌های جنگل‌های حرا تولید شده و قادر به تقلید دقیق از روند طبیعی انتقال آب شور به ریشه‌های درخت و سپس انتقال آب شیرین به برگ‌های آن است. مبنای این روش گرم شدن آب آلوده توسط نور خورشید و سپس تبخیر آن در هوا و تبدیل آب تمیز به بخار آب در محفظه‌های دارای سقف شیب دار و در نهایت بازتولید آب تمیز و جمع‌آوری آن است.

درخت مصنوعی تولیدشده توسط ویرجیناتک قادر به تقلید از سیستم مویرگی حرکت آب در درون گیاهان است که به آنها امکان می‌دهد تا به طور مؤثر آب را از ریشه‌ها و از طریق تنه‌ها و شاخه‌ها و در نهایت برگ‌های خود بالا کشیده و در قالب بخار آب بیرون دهند.

این فرایند تعرق مولکول‌های آب را از گیاه به هوا منتقل می‌کند و در نهایت دسترسی به آب تصفیه شده و تمیز را ممکن می‌کند. درخت مصنوعی تولیدشده بدین منظور متشکل از ۱۹ لوله پلاستیکی ۶ سانتیمتری به قطر ۳.۱۷۵ میلیمتر است که آب را از طریق صفحات سرامیکی متخلخل گرافیتی به بالا هدایت می‌کنند تا در نهایت تبخیر شود.