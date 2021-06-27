ایجاد الگویی در حوزه تعمیق معرفت دینی در دانشگاه ها ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید فخرالدین طباطبایی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف در بازدید از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، در جلسه‌ای با حضور رئیس و مدیران این مرکز، خواستار حضور جدی تر مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در این دانشگاه شد.

در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام اصغری «رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی» با تشکر از حضور حجت الاسلام طباطبایی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خاص این مرکز در حوزه پاسخگویی دینی را مطرح کرد و در ادامه مدیران مرکز نیز توضیحات تخصصی هر واحد را مطرح کردند.

حجت الاسلام طباطبایی نیز در این جلسه با برشمردن ویژگی‌های دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: این دانشگاه برترین دانشگاه کشور در زمینه صنعتی است و بیشترین پذیرش نخبگان را دارد.

وی، تمرکز جامعه نخبگانی ایران در حوزه مهندسی را از دیگر ویژگی‌های دانشگاه صنعتی شریف خواند و گفت: وجود ۵۰۰ عضو هیأت علمی و ۱۲۰۰۰ دانشجوی نخبه فرصت خوبی برای حضور کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی در این دانشگاه فراهم کرده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، بازخورد حضور میدانی کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی را در دانشگاه شریف بسیار مفید ارزیابی کرد و خواستار تداوم این برنامه شد.

وی افزود: در تعامل با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی باید به دنبال ایجاد الگویی در حوزه تعمیق معرفت دینی قابل تعمیم به سایر دانشگاه‌های کشور باشیم.

در این جلسه، راهکارهای اجرایی تعامل بین مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و دانشگاه صنعتی شریف بررسی شد و طرفین بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این برنامه‌ها تأکید داشتند.