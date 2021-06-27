شهادت افسر پلیس در مشهد حین انجام وظیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدکاظم تقوی اظهار کرد: افسر جان‌برکف کلانتری طرق مشهد ساعت ۶:۳۰ بامداد دیروز با موتورسیکلت در حال گشت زنی بود که با اعلام یکی از شهروندان، برای توقیف یک دستگاه خودروی نیسان وانت سرقتی وارد عمل شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به بی‌توجهی راننده خودروی نیسان سرقتی به دستور ایست افسر پلیس، ادامه داد: با اقدام عمدی راننده و برخورد خودرو به مأمور انتظامی، ستوان دوم «محمد قاینی نیازآبادی» به‌شدت مجروح شد و متهم از صحنه گریخت.

وی افزود: با انتقال افسر پلیس به بیمارستان امدادی مشهد پزشکان این مرکز درمانی بلافاصله وارد عمل شدند اما با وجود تلاش تیم پزشکی، این افسر رشید نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار تقوی با تبریک و تسلیت شهادت ستوان دوم قاینی نیازآبادی به خانواده صبور و همرزمان پرتلاشش در فرماندهی انتظامی مشهد گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با تحقیقات گسترده و در عملیاتی ضربتی، عامل شهادت افسر پلیس مشهد را شناسایی و در خانه‌ای دستگیر کردند.

وی بابیان اینکه در بازرسی از محل اختفای این سارق عامل شهادت افسر پلیس، مقادیری اموال سرقتی کشف شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با دستورات تخصصی مقام قضائی تحقیقات از متهم پرونده آغازشده است و اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ابراز کرد: از این افسر وظیفه‌شناس پلیس مشهد ۲ دختر ۶ و ۴ ساله به یادگار مانده است.