۵۰درصد گیلانیان دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در روزهای گذشته شاهد افزایش روند ابتلاء به کرونا در استان گیلان بودیم، اظهار کرد: کنترل کرونا در استان گیلان تنها با مشارکت مردم و رعایت پروتکل‌ها امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز بعد از دو هفته وقفه با ورود واکسن به کشور و تخصیص سهمیه استان گیلان شاهد ادامه روند واکسیناسیون به ویژه در تزریق دوز دوم هستیم، افزود: تنها افرادی به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند که با آنها تماس گرفته شده و یا پیامک دریافت کرده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جدید تزریق دوز دوم واکسن به گروه‌های دارای اولویت در استان آغاز شد، گفت: ۵۰ درصد افرادی که دوز دوم را دریافت نکرده بودند با ورود واکسن‌های جدید این کار انجام شد.

وی با بیان اینکه با ورود سهمیه جدید واکسن به استان گیلان این روند ادامه خواهد داشت و تا پایان هفته همه افراد دوز دوم خود را دریافت می‌کنند، اضافه کرد: از هفته آینده نوبت دهی به گروه‌های جدید از طریق سامانه و ارسال پیامک انجام می‌شود.

حیدرزاده با اشاره به فعالیت ۲۵ مرکز تزریق واکسن در استان گیلان، تصریح کرد: از هفته آینده مراکز خودرویی برای تزریق واکسن اضافه می‌شود که افراد می‌توانند از آنها استفاده کنند.