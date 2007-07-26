ایران دومین کشور تولید کننده قرص خوراکی بیماران تالاسمی در دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، داروی خوراکی "دفراسیروکس" جدیدترین دارو برای تسهیل دفع آهن در بیماران تالاسمی است که به شکل خوراکی و یک بار در روز قابل مصرف است و جایگزین داروی تزریقی دسفرال می شود.

داروی دسفرال که اکنون از سوی بیماران تالاسمی مصرف می شود باید هفته ای پنج بار به صورت زیرجلدی به سویله پمپ مخصوص به مدت 4 تا 5 ساعت تزریق شود که با تولید داروی جدید این بیماران امکان مصرف داروی خوراکی را خواهند داشت.

رونمایی این دارو صبح امروز با حضور دکتر رسول دیناروند - معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، دکتر حسن ابوالقاسمی - مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، دکتر عباس شفیعی - ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر عباس کبریایی زاده رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از بیماران تالاسمی ماژور و متخصصین خون در سالن شماره 2 بیمارستان میلاد انجام شد.