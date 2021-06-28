جشنواره شنای آب های آزاد مازندران برگزار می شود

سید مهرداد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره شنای آبهای آزاد استان در نوشهر خبر داد و افزود: جشنواره شنای آبهای آزاد این استان، عصر روز جمعه ۱۱ تیر ماه در نوشهر برگزار میشود.
یعقوبی افزود: این دوره از رقابتها به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فدراسیون بین المللی شنا ( FINA Day )، در رده سنی بالای ۱۴ سال با شعار شنا برای همه، زندگی برای همه و با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی، در ساحل دریای نوشهر (حوضچه کپورچال) برپا میشود.
سرپرست هیئت شنا مازندران در پایان گفت: این جشنواره برای مشارکت مجدد همه علاقمندان به ورزش شنا طراحی شده و حضور شناگران حرفهای که در مسابقات رسمی کشوری همچون جامهای کشوری، جشنوارههای کشوری، المپیاد استعدادهای برتر، آموزشگاههای کشور و … شرکت کرده اند، ممنوع است.
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