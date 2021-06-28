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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۸

در نوشهر؛

جشنواره شنای آب های آزاد مازندران برگزار می شود

جشنواره شنای آب های آزاد مازندران برگزار می شود

بابلسر- سرپرست هیئت شنای مازندران گفت: جشنواره شنای آب های آزاد استان در رده سنی بالای 14 سال در نوشهر برگزار می شود.

سید مهرداد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره شنای آب‌های آزاد استان در نوشهر خبر داد و افزود: جشنواره شنای آب‌های آزاد این استان، عصر روز جمعه ۱۱ تیر ماه در نوشهر برگزار می‌شود.

یعقوبی افزود: این دوره از رقابت‌ها به مناسبت بزرگداشت روز جهانی فدراسیون بین المللی شنا ( FINA Day )، در رده سنی بالای ۱۴ سال با شعار شنا برای همه، زندگی برای همه و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی، در ساحل دریای نوشهر (حوضچه کپورچال) برپا می‌شود.

سرپرست هیئت شنا مازندران در پایان گفت: این جشنواره برای مشارکت مجدد همه علاقمندان به ورزش شنا طراحی شده و حضور شناگران حرفه‌ای که در مسابقات رسمی کشوری همچون جام‌های کشوری، جشنواره‌های کشوری، المپیاد استعدادهای برتر، آموزشگاه‌های کشور و … شرکت کرده اند، ممنوع است.

کد مطلب 5246341

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