۲۰۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان بخش کشاورزی پرداخت شد

حسین قدیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حالی هفتمین روز از ایام گرم تابستان را سپری می‌کنیم که سعی شده با مدیریت مصرف برق کمترین قطعی‌ها و خاموشی‌ها را در سطح استان برای مشترکان بخش‌های مختلف شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در این روزهای گرما و پرحرارت ما در روزهای آینده نیز روند برقراری انرژی را کنترل خواهیم کرد تا هیچ‌گونه خاموشی اعمال نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل پرمصرف‌ترین مناطق استان را مشترکان شهرهای شمالی به دلیل گرمای بیش از حد و استفاده از بار سرمایشی کولرهای گازی و آبی اعلام کرد و افزود: بهتر است این مشترکان دمای کولرهای گازی را ۲۵ درجه و آبی را نیز در دور کند قرار دهند تا مصرف برق به حداقل برسد.

قدیمی گفت: همچنان مصرف بهینه برق اصلی‌ترین خواسته ما از مشترکان است تا از لوازم پرمصرف برق در ساعات غیر پیک استفاده کرده و هزینه انرژی خود را کاهش دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کنار مشترکان خانگی، با خاموشی بخش روشنایی معابر، خیابان‌ها و کوچه‌ها سعی بر این است تا از مصرف برق کاسته شود.

قدیمی اضافه کرد: با همکاری مشترکان بخش کشاورزی و صنعت نیز طرح خوب بهینه مصرف در حال اجراست که تاکنون در ۴۰ روز اخیر بهترین همکاری را از سوی مشترکان بخش صنعت و کشاورزی شاهد بودیم.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی برای ۲۲ مشترک همراه و همکار شرکت توزیع برق استان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شده و در قبال ۲۰ ساعت مصرف در ساعات غیر پیک و چهار ساعت خاموشی دستگاه‌های بهره‌بردار از چاه‌ها برق پایدار و رایگان به آنها اختصاص یافته است.