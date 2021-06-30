به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، به دنبال سقوط دیشب خود تحت تأثیر تقویت ارزش دلار، در همین قیمت تثبیت شد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، که دیشب ۰.۹۳ درصد سقوط کرده بود، امروز تا ساعت ۷:۲۳ به وقت تهران، با جبران ۰.۱۵ درصد از این سقوط در ۱٫۷۶۳.۷۷ دلار تثبیت شد.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۶۳.۸۰ دلار رسید. این شاخص در معاملات دیشب ۱ درصد سقوط کرده بود.

عامل اصلی افت قیمت طلا، تقویت ارزش دلار آمریکا در آستانه انتشار گزارش اشتغال این کشور بود. سرمایه‌گذاران انتظار دارند گزارش اشتغال این ماه آمریکا قدرتمند بوده و مواضع بانک مرکزی این کشور برای بالا بردن نرخ بهره را تقویت کند.

بالا رفتن نرخ دلار باعث می‌شود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری گران‌تر تمام شده و تقاضا برای خرید آن کاهش یابد.