فعالیت تمام فوتبالی ها را زیر نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسدی مقدم، رئیس کمیته اخلاق در خصوص اقدامات پیش روی این کمیته طی هفته‌های پایانی لیگ‌های برتر، دسته اول و دسته دوم گفت: کمیته اخلاق به رفتارهای غیرقانونی، غیراخلاقی، غیراصولی و رفتارهای غیرمتعارف که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه وارد کند و همچنین رفتارهای غیراخلاقی که یا داخل زمین فوتبال بوده اما در خارج از زمین برای آن توافق می‌شود یا مواردی که ارتباط اندکی با داخل زمین دارد رسیدگی خواهد کرد. لذا از این حیث کلیه فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی طی مسابقات هفته‌های پایانی لیگ‌های برتر، دسته اول و دسته دوم با نظارت این کمیته و با دقت بسیار زیاد رصد خواهد شد.

وی در ادامه افزود: هرگونه نقض قوانین اخلاقی و رفتارهایی که به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد کند، در کمیته اخلاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.

اسدی مقدم در خصوص سالم سازی محیط فوتبال گفت: در راستای سالم سازی محیط ورزش فوتبال و کمک به سلامت مسابقات، نیاز به رعایت اخلاق حرفه ای فوتبال است. بر همین اساس کلیه اشخاص فعال در حوزه فوتبال می‌بایست با صداقت به ارزش‌های درونی بازی جوانمردانه با رعایت تمام جنبه‌های اخلاق حرفه‌ای به قوانین و مقررات و اصول رفتاری در فوتبال کشور احترام گذاشته و در صورت ارتکاب تخلف مسئولیت اجتماعی رفتارهای خود را بپذیرند.

رئیس کمیته اخلاق در پایان تأکید کرد: هدف کمیته اخلاق کمک به سلامت مسابقات، اطمینان از سالم بودن نتایج به دست آمده و توسعه ارتباطات سالم فی‌مابین کلیه عوامل ورزش فوتبال است. امید است با همت کلیه عوامل فوتبال این مهم محقق شود.