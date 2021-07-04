تسهیلات بانکی اجرای طرح اقدام ملی مسکن ۳ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در عالی‌شهر اظهار داشت: توسعه و تقویت زیرساخت‌های شهرهای جدید در نقاط مختلف کشور با جدیت دنبال می‌شود و برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برنامه جدی داریم.

وی به برخی از طرح‌های مهم در شهرهای جدید اشاره کرد و ادامه داد: خط مترو بهارستان-اصفهان و آزادراه سهند-تبریز از مهمترین طرح‌ها در شهرهای جدید است که به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از افزایش تسهیلات بانکی در طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و بیان کرد: تسهیلات بانکی اجرای طرح اقدام ملی مسکن از ۵۰ به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: سهمیه‌ای که از محل طرح اقدام ملی مسکن برای شهرهای جدید کشور اختصاص یافته بود در دست اجرا است و همه شرکت‏‌ها در سراسر کشور روند نام نویسی و پایش اطلاعات متقاضیان را به سرانجام رسانده‌اند.

غراوی اضافه کرد: هم اکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکن ملی در شهرهای جدید کشور در دست ساخت است و طرح‌های مسکن مهر نیز به طور تقریبی پایان یافته و چیزی از آن نمانده است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: افرادی که آورده خود را فراهم و در بانک نام نویسی کردند مسکن ملی آن‌ها وارد فاز اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: عالی‌شهر یکی از موفق‌ترین شهرهای جدید کشور است، زیرا علاوه بر جذب مشارکت استان بوشهر در اجرای طرح‌ها توانسته فضای عمومی موردنیاز شهروندان مانند فضاهای سبز، آموزشی، مسجد و سایر موارد مشابه به میزان قابل توجهی تأمین کند.