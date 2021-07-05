شیوع ویروس کرونای دلتا در فارس و شهر شیراز بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی بعد از ظهر دوشنبه در سیصد و پنجاه و پنجمین نشست دانشگاهی ستاد مدیریت کرونا، شیوع کرونای هندی موسوم به دلتا در استان فارس و شهر شیراز را جدی و بحرانی خواند.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونای نوع دلتا در کشور و استان، شرایط بیماری در فارس و شیراز بحرانی شده و روزهای سختی را در پیش خواهیم داشت که اگر آمادگی لازم برای مواجهه با موج پنجم کرونا وجود نداشته باشد، با چالش روبرو می‌شویم.

او با اعلام اینکه موج پنجم کرونا وارد فاز صعودی و افزایشی شده است و تنها در بیست و چهار ساعت گذشته ۳۱۹ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند، از راه اندازی بیمارستان پشتیبان در شیراز از امروز خبر داد و راه اندازی بیمارستان پشتیبان شماره ۲ را نیز در دستور کار اعضای این ستاد قرار داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با تاکید بر مراجعه مردم استان به مراکز شانزده ساعته در صورت وجود علائم بیماری و مواردی شبیه سرماخوردگی، افزود: علاوه بر مراکز شانزده ساعته فعال کنونی، مراکزی که در آماده باش بوده‌اند نیز به صورت کامل فعال و آماده ارائه خدمت به مراجعان و بیماران خواهند بود.

دکتر لطفی اضافه کرد: بر اساس آمارها در کشورهای مختلف دنیا که با ویروس کرونای دلتا مواجه شده‌اند، ورودی بیمارستان‌ها و بستری بیماران مبتلا به کرونای نوع هندی نسبت به موج‌های پیشین کرونا، دو برابر بوده است.

او با اشاره به اهمیت توجه به شیوع موج پنجم کرونا از سوی مردم و مسؤولان استان، بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات و مراکز تجمعی و همچنین تعطیلی بوستان‌ها، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در جامعه، تاکید کرد.