مشکل مدیریت کرونا در وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها کشور به واسطه قرار گرفتن در پیک پنجم کرونا شرایط تازه ای را تجربه‌ای می‌کند، شرایطی که راه دشواری را مقابل دولت سیزدهم و وزارت بهداشت می‌گذارد.

سید مؤید علویان استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در وزارت بهداشت دولت سیزدهم، گفت: وزارت بهداشت دولت سیزدهم نیازمند اصلاح جدی و تغییر اساسی است و باید در این وزارتخانه انقلابی رخ دهد و در نظام سلامت شفافیت شکل بگیرد و از طریق تشکیل پرونده سلامت و تعریف پروتکل‌های جدید در این ساختار به صورت شفاف اقدامات صورت گرفته تاکنون رصد شود.

وی افزود: در صورت قابل رصد نبودن اقدامات و کارکردهای نظام سلامت، مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند، نظام سلامت کنونی ما بیمار است. وظیفه حاکمیت است که از اقشار آسیب پذیر حمایت کند و با ساختار فعلی این امر ممکن نیست.

علویان با بیان این حقیقت که در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم نظارت، محرومیت‌هایی برای مردم ایجاد شده است، یادآور شد: سیستم دارو باید رصد و به نام بیمار باشد، در بسیاری از کشورها، متولیان فروش دارو نمی‌توانند در میزان و توزیع آن مداخله کنند، از همین رو معتقدیم تا نظام سلامت تغییر نکند همین روند ادامه پیدا می‌کند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران ضمن گریزی به افزایش پنج برابری درآمد نظام سلامت و کاهش خدمت رسانی به مردم، تأکید کرد: منابع نظام سلامت باید رصد و کدگذاری شود، متأسفانه در هشت سال گذشته حساب‌های سلامت پنج برابر شده اما مردم در قبال دریافت خدمات پول بیشتری از جیب خود پرداخت می‌کنند و در عین حال رضایتمندی بسیار کاهش یافته این نشان می‌دهد مشکل نظام سلامت فقط پول و منابع مالی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین شاخص‌های وزیر بهداشت دولت سیزدهم چیست، گفت: بستگی دارد چه کسی با چه فکری بناست به عنوان وزیر انتخاب شود. اینکه فردی سابقه وزارت دارد یا نه مهم نیست. مهم این است که وزیر بهداشت به اصول لازم اعتقاد داشته باشد. وزیر بهداشت نباید تضاد منافع داشته باشد و به طور مثال در شرکت‌های دارویی سهام‌دار باشد.

علویان افزود: سیستم‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند. سکوت سیستم‌های نظارتی در این مسائل سوال برانگیز است. طبیعی است فرد یا وزیری که سهامدار شرکت دارویی است تصمیماتی در راستای منافع خود اتخاذ می‌کند؛ از همین رو تاکید داریم وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها نباید دچار تضاد منافع باشند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: پیشنهاد اساسی این است که در بحث مدیریت کرونا، باید ستاد جدیدی متشکل از متخصصان این حوزه و حتی خارج از ساختار وزارت بهداشت تشکیل شود. متأسفانه در دولت دوازدهم، وزارت بهداشت به نظرات کارشناسی خارج از سیستم خود نه تنها اعتنا نکرد بلکه مقابله و موضع گیری کرد، این لجبازی و کم سوادی هم در نهایت به ضرر سلامت مردم تمام شد.