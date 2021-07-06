تبریک روسای جمهور سه کشور به «رئیسی»

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دولت سنگال، «مکی سالئ» رئیسجمهور این کشور با ارسال پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب، انتخاب وی به عنوان رئیسجمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفته است.
رئیسجمهور سنگال در این پیام ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای رئیسجمهور منتخب کشورمان در ایفای مسئولیت جدید، تأکید کرده که مشتاقانه خواستار ادامه روابط دوستانه صمیمی و همکاری نزدیک بین دو کشور است.
همچنین براساس اعلام دولت بنین، «پاتریس تالون» رئیسجمهور این کشور با ارسال پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب، از سوی خود، مردم و دولت بنین، انتخاب وی به عنوان رئیسجمهور منتخب در انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفته است.
رئیسجمهور بنین در این پیام تأکید کرده: از فرصت استفاده نموده، بابت روابط دوستانه عالی و همکاریهای موجود بین دو کشور تبریک گفته و بر آمادگی کامل خود به همراه جنابعالی جهت تقویت ارتباطات دوجانبه از طریق ایجاد روابط سازنده و برد -برد برای دو طرف تأکید مینمایم.
همچنین براساس اعلام سفارت ساحل عاجل در جمهوری اسلامی ایران، «السن واتارا» رئیسجمهور ساحل عاج با ارسال پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور منتخب، از سوی خود، مردم و دولت ساحل عاج، انتخاب رئیسجمهور منتخب در انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران را به وی و مردم کشورمان تبریک و تهنیت گفته است.
رئیسجمهور ساحل عاج در این پیام آمادگی کامل خود به همراهی رئیسجمهور منتخب، جهت تقویت روابط دوستانه و همکاریهای دوجانبه که به نیکی دو کشور را به هم پیوند زده و در جهت منافع مردم دو کشور میباشد، را اعلام کرده است.
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