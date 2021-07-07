دستگیری دو عضو شورا و یک شهردار در استان بوشهر

علی حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان و شهردار شنبه در شهرستان دشتی به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستگیری این سه نفر بر اساس دستور قضائی، تصریح کرد: این افراد با پیگیری و اقدام خوب و هوشیارانه سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت شده‌اند.

دادستان بوشهر افزود: پرونده‌های این افراد به صورت جداگانه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دشتی و دشتستان در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارد.