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۱۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۶

برای روز شنبه ۱۹ تیرماه؛

گرما ادارات ۱۸ شهرستان خوزستان را تعطیل کرد

گرما ادارات ۱۸ شهرستان خوزستان را تعطیل کرد

اهواز - ادارات و دستگاه‌های اجرایی ۱۸ شهرستان خوزستان روز شنبه ۱۹ تیر ماه به علت گرمای شدید تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از استانداری خوزستان، براساس گزارش هواشناسی خوزستان و بررسی مدل‌ها و با توجه به احتمال وقوع دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد ادارات ۱۸ شهرستان روز شنبه (۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰) تعطیل اعلام شدند.

بر این اساس، ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، هویزه، کارون، حمیدیه، باوی، شوشتر، امیدیه، آغاجاری، رامشیر، شوش، کرخه، ماهشهر، هندیجان و شادگان (به جز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، بخش‌های دارای نوبت کاری و تولیدی و عملیاتی، خدمات شهری شهرداری‌ها، اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی و بیمارستان ۱۹ تیرماه تعطیل هستند.

کد مطلب 5253530

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    نظرات

    • منصور گوروي IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      1 0
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      با سلام با توجه به اعلام تعطيلي ادارات دزفول من روز پنجشنبه به اداره پست رفتم اداره تعطيل بود ولي متاسفانه تمام كولر هاي اتاق ها روشن بود
    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      ادارات تعطیله ولی تمام کولرها روشن است
    • علی IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      0 0
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      بانک ها هم تعطیل هستن؟؟

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