گرما ادارات ۱۸ شهرستان خوزستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از استانداری خوزستان، براساس گزارش هواشناسی خوزستان و بررسی مدل‌ها و با توجه به احتمال وقوع دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد ادارات ۱۸ شهرستان روز شنبه (۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰) تعطیل اعلام شدند.

بر این اساس، ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، هویزه، کارون، حمیدیه، باوی، شوشتر، امیدیه، آغاجاری، رامشیر، شوش، کرخه، ماهشهر، هندیجان و شادگان (به جز مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، بخش‌های دارای نوبت کاری و تولیدی و عملیاتی، خدمات شهری شهرداری‌ها، اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی و بیمارستان ۱۹ تیرماه تعطیل هستند.